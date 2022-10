Tips over belastingfraude blijven op de plank liggen bij Belastingdienst

De Belastingdienst doet al tweeëneenhalf jaar niet met tips over fraude die bij de dienst worden gemeld. De applicatie waarmee de fiscus die meldingen wil registreren en verwerken voldoet namelijk niet aan de privacywetgeving, meldt NRC.

Als gevolg daarvan liggen er al ruim 25.000 meldingen te wachten op behandeling, meldt een ingewijde aan de krant. Daarbij gaat het vooral om meldingen door personen en bedrijven van belastingfraude, soms gaat het daarbij om miljoenen euro’s.

Reactie Belastingdienst

De Belastingdienst wil geen vragen beantwoorden over de oorzaken van de vertraging en de huidige stand van zaken. Wel bevestigt een woordvoerder tegenover de krant dat binnenkomende fraudesignalen niet meer worden behandeld: ‘Sinds het stopzetten van FSV [Fraudesignaleringsvoorziening] zijn signalen die vroeger in FSV werden geregistreerd niet meer opgepakt, in afwachting van een (positief) advies […] van de Functionaris Gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Bron:

Tienduizenden tips over fraude stapelen zich op bij de Belastingdienst omdat een systeem niet voldoet aan privacywetgeving