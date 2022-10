SRA roept op te wachten met verzoek ambtshalve vermindering box 3 

Wacht met het indienen van het verzoek tot ambtshalve vermindering box 3 voor klanten, totdat het ministerie van Financiën uitsluitsel geeft over een oplossing voor de verwachte massale stroom brieven daarover. Die oproep doet SRA.

De beroepsorganisatie heeft vorige week met andere partijen en het ministerie hierover een gesprek gehad, maar er is nog geen uitsluitsel. Begin november worden deze gesprekken voortgezet.

“Wij zijn met het ministerie in gesprek, omdat we willen voorkomen dat onze leden enorme aantallen brieven voor hun klanten moeten gaan opstellen. Let wel, dit doen we uiteraard met inachtneming van de rechten van niet tijdige-bezwaarmakers van box 3”, zegt SRA-bestuurder Edwin de Witte op de eigen site. “Daarnaast willen we voorkomen dat de Belastingdienst door de enorme stroom aan brieven over bezwaar en ambtshalve vermindering vastloopt. Daar hebben we als fiscaal dienstverleners niets aan. Wij vragen het ministerie daarom snel om met een oplossing te komen, want voor eind december moeten de verzoeken om ambtshalve vermindering voor de niet-bezwaarmakers over 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.”

SRA gaat op de eigen site ook in op de mogelijke oplossingen die op tafel liggen om de massale stroom aan brieven te voorkomen.