Leaseovereenkomst had geen zakelijk karakter, vordering leasemaatschappij afgewezen

Een vrouw die op naam van haar bedrijf een leaseovereenkomst voor een Mercedes A-klasse sloot hoeft Athlon Car Lease niets te betalen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. De leasemaatschappij vorderde meer dan €20.000,-, nadat de overeenkomst was beëindigd in verband met achterstallige betalingen. Ook werden boetes die waren opgelegd naar aanleiding van met de auto begane overtredingen en aan het voertuig veroorzaakte schade in rekening gebracht.

Bedrijfsmatig handelen

De leasemaatschappij stelde dat de destijds 19-jarige vrouw bij het sluiten van de overeenkomst handelde vanuit haar eenmansbedrijf maar onderbouwde dit niet. De vrouw daarentegen bracht onder meer in dat de overeenkomst alleen op die bedrijfsnaam was gezet omdat dit de enige manier was waarop haar toenmalige vriend aan de auto kon komen. Volgens haar wist de leasemaatschappij hiervan. Haar vriend haalde de auto op en maakte de proefrit. Bovendien is het niet aannemelijk dat zij de auto nodig had voor haar bedrijf in het zetten van nagels.

Informatieplichten

Omdat het doel van het sluiten van de overeenkomst niet gericht was op haar bedrijfsactiviteiten moet de vrouw als consument worden aangemerkt, oordeelt de kantonrechter. In zo’n geval gelden bepaalde informatieplichten voor de leasemaatschappij. Omdat Athlon niet stelde dat zij daaraan had voldaan en evenmin bewees hoe de overeenkomst werd gesloten vist de leasemaatschappij achter het net.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:5843