Zakelijke rijders pleiten voor variabele bijtelling

De zakelijke leaserijders zijn niet in hun nopjes met de overheidsplannen om fossiele brandstoffen duurder te maken en de bpm te verhogen. De vereniging VZR vindt dat die plannen de beoogde duurzaamheid juist in de wielen rijdt en stellen als alternatief voor om variabele bijtelling in te voeren.

De overheid, die bijvoorbeeld een halve ton bpm-korting geeft op de peperdure hybride Range Rover Sport en enkele jaren geleden met bijtellingsvoordeel nog grote wachtrijen met leaserijders veroorzaakte bij de aflevering van Tesla’s, gooit het nu over een andere boeg. En fiscale voordelen, al dan niet om milieubewustzijn te stimuleren, doen het bij de neutrale leaserijder beter dan lastenverhogingen. Volgens bronnen rond het kabinet zou er een plicht komen om gewone brandstoffen met biobrandstof te mengen, waardoor benzine en diesel tot tien cent per liter duurder worden, en zou de bpm vanaf 2025 worden verdubbeld.

De VZR denkt dat die plannen averechts gaan werken. Voor de eigen portemonnee, maar ook voor het klimaat: ‘Hierdoor moeten miljoenen werkenden meer gaan betalen voor het woon-werkverkeer en veroudert het wagenpark nog verder.’ Verduurzaming kan beter worden bereikt door leaserijders te prikkelen met belastingvoordelen in plaats van mee te laten betalen aan de vervuilingslasten, is de boodschap.

Meer bijtelling zorgt voor meer import tweedehands

Met een verdubbeling van de bpm wordt een ‘standaard Hyundai i10’ ruim 2.500 euro duurder, berekent de VZR. In de bijtelling scheelt dat maandelijks bruto al snel een kleine 50 euro en dat zou de leaserijder afschrikken: ‘Het duurder maken van de bpm zorgt er juist voor dat werkenden langer in hun bestaande, vervuilende, auto’s blijven rijden. Het werkt ook de import van gebruikte auto’s in de hand. Het aantal gebruikte auto’s dat geïmporteerd wordt naar Nederland is nu al exponentieel in de afgelopen jaren toegenomen. Oudere vervuilende auto’s worden zo naar Nederland gehaald terwijl de nieuwe schone auto’s in de showrooms zullen blijven staan.’ Volgens VZR-voorzitter Jan van Delft is er maar één alternatief: ‘De bpm voor elektrische voertuigen moet juist omlaag om zoveel mogelijk van deze auto’s op de Nederlandse wegen te krijgen.’

Aanslag op gezinsbudget

Daarnaast is het duurder maken van brandstof oneerlijk, vindt de VZR. ‘Met de toch al tekortschietende onbelaste reiskostenvergoeding van 21 cent per gereden zakelijke kilometer, wordt het tanken voor de meer dan 4,3 miljoen werkende Nederlanders die met hun privéauto voor de baas regelmatig onderweg zijn onbetaalbaar en een veel te grote aanslag op het gezinsbudget.’ Volgens Van Delft is de auto nog altijd voor ruim 70 procent van de werkenden een noodzaak om werkzaamheden uit te voeren. ‘Met deze lastenverhogende maatregelen worden modaal verdienende hardwerkende gezinnen het hardst geraakt.’

1,2 miljard kilometer besparen

De VZR vindt de variabele bijtelling voor de 1,3 miljoen zakelijke auto’s een beter plan. ‘Het volledig overstappen naar een variabele bijtelling geeft een besparing van 1,2 miljard privékilometers met de auto van de zaak en tevens een potentiële bruto-CO2-winst van bijna 200 miljoen kilogram. De inkomsten uit bijtelling gaan in dit scenario met 142 miljoen euro omhoog’, zo heeft de vereniging berekend aan de hand van een proef uit 2021. Het idee is dat leaserijders bijtelling gaan betalen per gereden privékilometer. Dat zou het aantal niet-zakelijke leasekilometers met 15 procent verminderen.