Hoe je als accountant het verschil maakt met lease-oplossingen

Ondernemers moeten hun wagenpark verduurzamen. Want over een paar jaar zijn busjes en vrachtwagens op diesel of benzine niet meer welkom in steden. Accountants kunnen hun klanten helpen met een lease-oplossing. Asset manager van ING Erik Slaaf legt uit waarom lease een eenvoudige en goedkopere manier is om de stap te maken naar duurzamere bedrijfswagens.

Zero-emissie zones komen er aan: adviseer jouw klanten tijdig

Het is een kwestie van tijd: bedrijfswagens op benzine of diesel gaan uit het straatbeeld verdwijnen. Een stok achter de deur is de beslissing van bijna dertig gemeenten om tussen 2025 en 2030 zero-emissiezones in te stellen. Voor accountants is dit een goed moment om met klanten in gesprek te gaan over de vernieuwing van hun wagenpark, stelt Erik Slaaf van ING. Als Asset Manager bedenkt hij slimme en duurzame financieringsoplossingen voor ondernemers.

Eerder beginnen voorkomt spronginvestering

Slaaf: “Als accountant kun je je klanten helpen een oplossing te vinden en ze tijdig in actie te laten komen. Veel ondernemers schuiven de beslissing over de aanschaf van duurzame bedrijfswagens nog voor zich uit. Dat is begrijpelijk, want ze zijn druk met de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast leven er nog veel vragen over zero-emissie. Maar als intermediair weet je dat er een spronginvestering ontstaat als een onderneming in één keer veel dure bedrijfswagens tegelijk aanschaft. Resultaat is dat de solvabiliteit flink daalt. Dat kun je helpen voorkomen door ondernemers te adviseren stapsgewijs te investeren in zero emissie voertuigen. Dit is ook goed voor de lange termijn, doordat je op deze manier ervaring opbouwt en erachter komt welke voertuigen het best passen bij jou en jouw onderneming. En kun je dus ook de bedrijfsprocessen efficiënter inrichten.”

Leasen: eenvoudig en snel

Een financieringsoplossing die nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is leasen. “Lease is een aantrekkelijke financieringsstructuur doordat de machine of de auto als onderpand dient”, zegt Slaaf. “Daardoor kunnen we als bank scherpere tarieven en langere looptijden bieden. Daarnaast financieren we tot honderd procent van de aanschafwaarde. Als je als intermediair een lease-aanvraag doet voor een klant, krijg je van ons direct duidelijkheid. De aanvraag is ook eenvoudiger: je hoeft minder stukken aan te leveren dan bij een bancaire financiering.”

Langere financieringshorizon voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen

Zeker bij duurzame investeringen als elektrische bedrijfswagens kun je je klant met een lease-oplossing nóg een belangrijk voordeel bieden, vertelt Slaaf. “Bij duurzame investeringen hanteren wij een langere financieringshorizon. Dit zorgt voor lagere maandlasten. Dat verzacht de pijn van de hogere aanschafwaarde van een zero-emissievoertuig. Doordat wij bij lease een verlengde looptijd en scherpe tarieven bieden kunnen de maandtermijnen tot zeventien procent lager zijn.”

Erik Slaaf: “Lease is dus een laagdrempelige en financieel aantrekkelijke oplossing waarmee je als intermediair het verschil kunt maken bij klanten die staan voor een investering in een duurzamer wagenpark.”

