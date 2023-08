Autoleasepark ondanks krimp economie gegroeid, vooral door zakelijke markt

Hoewel de Nederlandse economie in de eerste helft van dit jaar is gekrompen, groeide het autoleasepark tot bijna 1,3 miljoen personenauto’s en bestelwagens. Dat is een stijging van bijna 3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De sterke arbeidsmarkt zorgt voor meer vraag vanuit de zakelijke markt. Ook de toename in productie en uitlevering van auto’s draagt bij aan de groei van het leasepark. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Zakelijke lease personenauto’s

Hoewel de Nederlandse economie in de eerste helft van 2023 licht krimpt, blijft de arbeidsmarkt sterk. Er werd in het tweede kwartaal een recordaantal banen gemeten. Dat zorgt voor een sterke vraag naar zakelijke mobiliteit, constateert VNA. Het park zakelijke lease personenauto’s groeit van eind 2022 tot eind juni 2023 met 3,8%. Dat betekent een plus van ruim 30.000 auto’s (van 784.500 naar 814.600).

Lichte groei private lease en bestelwagens

Ook de particuliere leasemarkt groeit, maar in een meer bescheiden tempo. Meer dan de zakelijke markt, is private lease gevoelig voor een aantal economische factoren. Prijzen van nieuwe auto’s zijn nog altijd hoog en de rente stijgt. Verder is het consumentenvertrouwen laag en loopt de groei in consumentenbestedingen terug. Desondanks neemt het private leasepark in de eerste helft van 2023 met 1,6% toe tot 242.900 personenauto’s. Ook bij ondernemers is het vertrouwen in de economie gedaald. Echter, de investeringen van bedrijven blijven vooralsnog op peil. Het leasepark bestelwagens groeit daardoor ten opzichte van eind 2022 met 1,1% tot 235.000.