Naleven besparingsregels kan gasgebruik industrie 16% verminderen

De Nederlandse industrie kan door de regels na te leven makkelijk het jaarlijkse gasverbruik van ruim 1,2 miljoen huishoudens besparen, stelt Natuur & Milieu na onderzoek door Berenschot.

De industrie is verantwoordelijk voor 30% van het totale gasverbruik in Nederland. Dat kan makkelijk omlaag, aldus Berenschot. ‘Er zijn diverse mogelijkheden om snel het aardgasverbruik van de industrie te verminderen, zonder dat ingrijpende aanpassingen in het productieproces nodig zijn. Bedrijven laten die kans nu vaak nog liggen en verzaken voor een belangrijk deel hun wettelijke energiebesparingsplicht. Een aantal van deze relatief eenvoudige ingrepen zijn hergebruik van warmte en isolatiemaatregelen.’

Laaghangend fruit

Het gasverbruik kan zeker met 16% omlaag. ‘Hiervoor hoeft niet eens het productieproces te worden stilgelegd. Het is echt laaghangend fruit. Bovendien is het in het kader van de uitgebreide energiebesparingswetgeving vanaf volgend jaar voor alle bedrijven verplicht’, aldus directeur programma’s van Natuur & Milieu Rob van Tilburg. ‘Met de hoge gasprijzen is het nu heel snel rendabel al het technisch potentieel aan besparing te verzilveren. Dit leidt tot een structurelere verduurzaming dan het tijdelijk stilleggen van productieprocessen, zoals nu gebeurt vanwege de gascrisis. De relatief eenvoudige ingrepen snel doorvoeren is het minste wat de industrie nu kan doen.’

Bewijslast bij bedrijven leggen

Op korte termijn kan 2,6 megaton Co2 worden bespaard, waarvan 1,5 miljard m3 aardgas. Volgend jaar moeten ook grote bedrijven voldoen aan de bestaande energiebesparingsplicht. ‘Maar er is meer voor nodig, omdat handhaving complex blijft. Wij pleiten daarom voor een striktere energiebesparingsplicht met strengere normen. Verleg daarbij de bewijslast naar de bedrijven zelf. Dat betekent dat alle maatregelen genomen moeten worden en een bedrijf zelf met argumenten moet komen wanneer het dit niet doet.’