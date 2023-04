Aangescherpte SVM-subsidieregeling van start

Mkb-ondernemers kunnen sinds zaterdag weer de SVM-subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. Er is in totaal 14,4 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamingsadvies en begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering daarvan.

De SVM-subsidie bestaat sinds 2021 en met name vorig jaar waren er strubbelingen. Toen werd het SVM-loket al na twee maanden gesloten. Energie-adviseurs zouden oneigenlijk gebruik maken van de regeling door mkb’ers te benaderen met de mededeling dat hun diensten gratis waren, dat energie-advies verplicht is of dat ze RVO-ambtenaar waren. Die kleine groep adviseurs was verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid aanvragen. De eisen voor de regeling zijn nu aangescherpt. Adviseurs moeten bijvoorbeeld minimaal twee jaar ervaring hebben voordat op basis van hun adviezen subsidie kan worden aangevraagd. Ook zijn de eisen aan het advies aangescherpt en moet de ondernemer een verklaring ondertekenen. Zo moet het energieadvies gaan over alle aspecten van het gebouw en de bedrijfsvoering. ‘Richt een advies zich bijvoorbeeld alleen op zonnepanelen of ledverlichting? Dan is het geen compleet energieadvies en krijgt u geen subsidie.’

Aanvragen tot eind september

Ondernemers kunnen nog tot 30 september subsidie aanvragen, maar het loket gaat eerder dicht als de subsidiepot leeg is. De SVm vergoedt 80 procent van de kosten. De maximale subsidie is 750 euro voor een verduurzamingsadvies (minimaal 400 euro) en 2.500 euro voor advies en ondersteuning samen. Ondernemers met meer dan 250 fte in dienst en meer dan 50 miljoen euro omzet vallen buiten de regeling. Bovendien mag de aanvrager niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Wie in 2021 of in 2022 voor een bedrijfsgebouw subsidie heeft aangevraagd, komt dit jaar niet opnieuw in aanmerking voor subsidie op dat bedrijfsgebouw.

