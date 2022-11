‘Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting werkt fiscale geboortepolitiek in de hand’

Het voornemen van de coalitie om de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025 af te schaffen zou wellicht voor een klein geboortegolfje kunnen gaan zorgen, vreest een deel van de Tweede Kamer. Ouders die na die datum een kind krijgen lopen over een periode van 12 jaar €30.000 belastingkorting mis. Pogingen om daar iets aan te doen lopen vooralsnog stuk op de onbuigzaamheid van de VVD.

De IACK is een heffingskorting voor de ouder van een jong kind, als deze ouder een werkende alleenstaande is of de minstverdienende van twee werkende partners. In het Belastingplan 2023 stelt het kabinet afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor per 1 januari 2025. In plaats daarvan wordt kinderopvang vrijwel gratis. Vanaf 2037 levert de afschaffing per jaar € 1,7 miljard op. Dit geld wil het kabinet gebruiken voor maatregelen om de koopkracht en het inkomen van huishoudens te ondersteunen.

Motie

Ouders met een of meer kinderen geboren voor 1 januari 2025 blijven IACK ontvangen tot het (jongste) kind 12 jaar oud is. De Tweede Kamer vreest dat dat fiscale geboortepolitiek in de hand werkt. Staatssecretaris Van Rij stond aanvankelijk wel open voor een meer geleidelijke overgang, maar de VVD ziet dat vooralsnog niet zitten.

Kamerlid Omtzigt heeft nu wel samen met de SGP een motie ingediend om dat alsnog te regelen. ‘Het is ongewenst en onrechtvaardig dat er zo’n groot verschil is, en dat dit mogelijk kan leiden tot ongewenste vroeger ingeleide geboortes’, staat in de motie. Waarschijnlijk stemt de Tweede Kamer volgende week over het voorstel.

