Onverwachte belastingtegenvaller dreigt voor ouders van jonge kinderen

Een onverwachte belastingtegenvaller dreigt voor werkende ouders met jonge kinderen in Nederland. De plannen om de kinderopvang bijna gratis te maken vanaf 2025 zijn met minstens twee jaar uitgesteld, wat nu ook gevolgen heeft voor een belangrijk belastingvoordeel voor werkende ouders: de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK).

Kinderopvangplannen uitgesteld

De IACK helpt de minstverdienende ouder om minder belasting te betalen. Het oorspronkelijke plan was om de belastingkorting in fases af te schaffen, met een overgangsregeling voor bestaande ouders die het voordeel nog tot 2037 zouden behouden. Dit omdat het gratis maken van de kinderopvang in lijn is met het doel van de IACK: het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Door het uitstel van de kinderopvangplannen dreigen ouders die in 2025 of 2026 kinderen krijgen, zowel hun belastingvoordeel als gratis kinderopvang te mislopen.

Alternatieven IACK

Het demissionaire kabinet erkent het probleem en heeft alternatieven voorgesteld aan de Tweede Kamer. Het simpelweg twee jaar uitstellen van afschaffing van de IACK is geen optie, omdat de Belastingdienst dan te druk is met andere aanpassingen, zoals de invoering van een box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. In elke variant die nu op tafel ligt staan bestaande ouders voor financiële tegenvallers, blijkt uit een recente Kamerbrief van staatssecretaris Van Rij. Het uitstellen van de afbouw van de belastingkorting heeft als gevolg dat ouders duizenden euro’s per jaar kunnen verliezen. In 2030 kan dit oplopen tot maximaal €1000 en in 2038 zelfs tot bijna €3000.

Aangezien het kabinet demissionair is, is het nu aan het parlement om een besluit te nemen. Eventuele aanpassingen moeten voor het einde van dit jaar worden aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Kamerbrief Mogelijkheden uitstel afschaffing IACK en alternatieven