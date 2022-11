Prominenten willen nieuwe pensioenwet van tafel

De Wet Toekomst Pensioenen komt niet zonder risico’s en moet daarom in zijn huidige vorm van tafel. Die oproep doen tientallen pensioenexperts, oud-bestuurders en -politici in een brandbrief aan de Eerste en Tweede Kamer. Vooral de huidige hoge inflatie zorgt er volgens de briefschrijvers voor dat de voorgestelde wijzigingen nu onverantwoord zijn. De klagers menen dat de complexiteit van de pensioenwet te groot is. Verder worden de uitvoeringsproblemen onderschat.

Rekenrente

Niet alleen moet volgens de briefschrijvers worden afgezien van het doorvoeren van de Wet Toekomst Pensioenen zoals die nu voorligt, ook moet gekozen worden voor een stabieler systeem met betrekking tot de rekenrente. Daarmee worden pensioenfondsen straks niet gedwongen om beschermingsmaatregelen te treffen, wat volgens de experts de facto neerkomt op het speculeren op een rentedaling.

‘Pensioenuitkomsten zeer ongewis’

“De overgang in één klap van een collectief naar een individueel pensioenstelsel onder de huidige economische en financiële omstandigheden voor veel deelnemers leidt tot pensioenuitkomsten die zeer ongewis zijn. Dat is een ongewenste situatie”, zo valt te lezen. In het bijzonder de rentegevoeligheid van het nieuwe stelsel is “zeer groot” en het rendement per leeftijd verschilt. “Dat zal tot veel onbegrip leiden bij deelnemers”, aldus de briefschrijvers.

Onder de briefschrijvers zijn onder anderen Elco Brinkman, Herman Wijffels, Eduard Bomhoff en Sylvester Eiffinger. De Tweede Kamer debatteert woensdag over de stelselwijzigingen.

