AFM benoemt risico’s accountancy: digitalisering en verduurzaming hebben flinke impact

Toezichthouder AFM heeft het rapport Trendzicht 2023 uitgebracht, waarin de risico’s, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtsgebieden worden benoemd.

Verslaggeving en accountantsorganisaties worden in het rapport als apart deelgebied onderscheiden. Samenvattend benoemt de AFM de belangrijkste risico’s als volgt: ‘Digitalisering en verduurzaming veranderen de aard van gecontroleerde ondernemingen en leiden tot nieuwe materiële risico’s. Dit stelt andere eisen aan de verslaggeving en de accountantscontrole, waarbij het risico is dat deze veranderingen onvoldoende worden doorgevoerd. Verder zorgen duurzaamheid en de economische conjunctuur voor een verhoogd risico op fraude en discontinuïteit. Daarnaast veranderen accountantsorganisaties zelf ook mede door digitalisering, wat met nieuwe beheersingsrisco’s gepaard gaat. Ook is er een belangrijke verandering in het toezicht: de verplaatsing van het uitvoerend toezicht op het segment van de reguliere vergunninghouders naar de AFM. Wij werken daardoor onder andere aan het vergroten van inzicht in integriteitsrisico’s in dit segment.’

Risicokaart Verslaggeving en Accountantsorganisaties

In het rapport heeft de AFM zogeheten risicokaarten opgesteld, die een overzicht geven van de belangrijke risico’s per toezichtgebied:

Het volledige AFM-rapport is hier te vinden (pdf).