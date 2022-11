De accountant als CFO van het bouwbedrijf? We zijn er bijna…

Wie goed oplet, hoort al de verhalen over de toekomst van software (en ERP in het bijzonder). En met ‘toekomst’ bedoel ik echt morgenochtend, of zelfs al een beetje vandaag. In dit artikel beschrijf ik zo’n verhaal dat illustratief is voor waar we naartoe gaan en waar je als accountant het beste vroegtijdig kennis van kunt nemen. Want softwareontwikkelingen zullen er uiteindelijk toe bijdragen dat een accountant van echte toegevoegde waarde kan gaan zijn: in de rol van CFO voor ondernemers. Ik deel mijn kennis hierover graag met eenieder, dus lees vooral verder.

Ik sprak over dit onderwerp met Michaël van Robaeys van het Vlaamse softwaremakersbedrijf Robaws. Zijn relaas is veelzeggend; het is het relaas van een nieuwkomer in Nederland die de matige prestaties van ERP-software een flinke boost aan het geven is. Dat spreekt mij elk geval aan omdat ik zelf continu zoek naar eenvoud. Voor mijzelf en daarmee voor ondernemers. Welke software is nu écht eenvoudig? Intuïtief? Grote, logge softwarebedrijven en hun overnames leveren complexe systemen op die niet goed koppelen. De vraag is continu: welke software heeft nu echte lekker calculatie, offertes, projecten, personeel, materieel en projectplanning, werkbonnen en maandagstaten in één systeem? Hier heb ik het antwoord: Robaws. Iets om in de gaten te houden.

“Waar de traditionele boekhouder achteraf adviezen kon geven zal de accountant nu in feite als externe CFO van een bouwbedrijf met bijna dagelijkse cijfers zijn of haar adviserende rol gestalte kunnen geven”

Heel veel bureaujobs voor dom werk

Robaws-software automatiseert voor bouw- en projectgeoriënteerde bedrijven de administratie tijdens de voorbereiding, uitvoering en (na)calculatie van projecten. Zoals in mijn vorige artikel al aan de orde kwam, wordt het belangrijk om ieder bedrijf projectmatig te gaan laten werken op een manier die de aangenomen som recht doet. In een niet al te grijs verleden werkte Michaël als consultant in de software-industrie en constateerde dat in Vlaanderen grote behoefte was aan software op maat. Simpele software in plaats van miljoenen kostende ontwikkel- en implementatieprojecten, en grote risico’s op mislukking en moeizame acceptatie door eindgebruikers. Inmiddels is de reputatie van ERP en grote softwarebedrijven in Nederland op zijn zachtst gezegd slecht te noemen. “Bij het gemiddelde midden- en kleinbedrijf heb je heel veel bureaujobs waarin mensen dom werk zitten te doen,” zegt Van Robaeys. “Wat ik wilde was dat ze voortaan nuttig werk zouden doen in plaats van de hele tijd data overtypen.”

Met Robaws zorgt het team van Michaël ervoor dat diezelfde bedrijven verlost worden van die oude situatie. Simpelweg door integratie van ERP-systemen waarmee je intuïtief kunt werken. Dat intuïtieve mag een sleutelwoord worden genoemd. Voor de ontwikkeling en begeleiding werkt Michaël van Robaeys met wat hij zelf noemt ‘een capabel team’, dat echt de tijd neemt voor ontwikkeling. Ik hoor dat graag: kwaliteit vraag nu eenmaal tijd.

“We zijn het zo gewend” is geen excuus meer

Wat elke accountant bij klanten ziet: ouderwetse manieren van gegevens ‘inkloppen’ (bijvoorbeeld van werkbonnen) worden vaak willens en wetens in stand gehouden. Men is het nu eenmaal zo gewend. Verouderde software helpt ook niet mee. Mensen schakelen daarnaast lastig om naar iets nieuws. Maar het is niet langer een geldig excuus, daar kun je als accountant je relaties op aanspreken.

“Echte complexiteit zit in de eenvoud”

Laten we kijken naar het terrein waarop Robaws actief is, dus met name de bouw- en projectgeoriënteerde bedrijven. Andere softwareaanbieders zetten vaak combinaties van systemen in, die van nature minder goed werken omdat er een stukje complexiteit in blijft zitten. Michaël van Robaeys en zijn team hebben ervoor gezorgd dat alles wat je nodig hebt ín het systeem zit. Daardoor hebben de makers meer werk kunnen maken van de gewenste eenvoud.

Om zijn kijk op systemen te verduidelijken, citeert Van Robaeys Leonardo da Vinci: “Hij zei ooit ‘Echte complexiteit zit in de eenvoud,’ en dat is voor ons een gouden regel. Als mensen buiten op een bouwplaats staan en in onze app handelingen moeten verrichten, wil je dat het invoeren van gegevens écht intuïtief gaat. Niks ingewikkelde toestanden en ook geen intensieve trainingen vooraf. Gewoon gaan gebruiken. Maar voordat software echt intuïtief werkt ben je wel even bezig. Wij zijn niet tevreden als de software kán wat het moet doen. We zijn pas tevreden als iedereen het op een intuïtieve manier kan gebruiken.”

“Leonardo da Vinci zei ooit: Echte complexiteit zit in de eenvoud. Daarom willen wij de gebruiker van software één vloeiende, geïntegreerde, intuïtieve ervaring bieden. Want dat is de enige toekomst”

De accountant als externe CFO

In menig opzicht loopt de technologische ontwikkeling die Robaws doormaakt parallel aan de ontwikkeling van hun opdrachtgevers — en ook van de accountant. Want de accountancy beweegt in hoog tempo van het pure boekhouden naar een voornamelijk adviserende rol. Deze ontwikkeling is ondenkbaar zonder de groeiende kracht van boekhoudsoftware die het basale werk overneemt, en evenmin zonder de meer recente mogelijkheden om dankzij bijvoorbeeld tracking en tracing direct in te grijpen op het operationele niveau. Van offreren tot factureren: waar de traditionele boekhouder achteraf adviezen kon geven zal de accountant nu in feite als externe CFO van een bouwbedrijf met bijna dagelijkse cijfers zijn adviserende rol gestalte kunnen geven. Door intensief samen te werken met diverse accountantskantoren kon het team van Van Robaeys deze ontwikkeling in de software meenemen.

Conclusies voor accountants?

Ik kan kort zijn over de betekenis van dit verhaal voor accountants. Omdat we bijna allemaal dol zijn op checklists hier een hele korte met een paar voorlopige conclusies:

✓ Praat met je klantenkring over deze ontwikkeling; veel bedrijven lopen nog achter op dit vlak.

✓ Kijk vooruit naar je mogelijke rol als externe CFO bij bepaalde klanten, en:

✓ Haak daarvoor aan bij de juiste softwarepartner. Er wordt steeds meer mogelijk, maar denk aan de woorden van Michaël van Robaeys: “Wij willen de gebruiker van software één vloeiende, geïntegreerde, intuïtieve ervaring bieden. Want dat is de enige toekomst.” Accepteer niets minder!

✓ Lees ook mijn vorige artikel over ‘track en trace data-oogsten’. Dat gaat in op praktijkdetails vanuit een ietwat andere invalshoek, maar komt de onderneming ook zeker ten goede.

Arjan Vlieger

