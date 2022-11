Coronasteun voor evenementen is in trek

Voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) is sinds de opening op 5 oktober al ruim € 20 miljoen aangevraagd, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). SEG22 is nog aan te vragen tot 28 december 2022 17:00 uur. De subsidie is voor evenementen die door een verbod door de Rijksoverheid niet plaats konden vinden als coronasteunmaatregel.

37 aanvragen

De ruim € 20 miljoen is het totaal van 37 aanvragen, laat de RVO weten. Hiervan zijn 16 aanvragen toegewezen en 3 afgewezen. De overige 18 aanvragen zijn nog in behandeling. Voor de 16 toegewezen aanvragen is al meer dan € 13 miljoen aan subsidie toegekend.

Reikwijdte SEG22

SEG22 geeft een tegemoetkoming voor kosten als inhuur van artiesten en beveiliging, huur van technische voorzieningen en kosten die gemaakt zijn om bijvoorbeeld tribunes op te laten bouwen. Vaste kosten die los van het evenement staan, vallen niet onder de SEG22.

Meer informatie over de coronaregeling: Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22).