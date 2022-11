Investeringen plussen 4 procent in september

Bedrijven hebben in september 4,4% meer geïnvesteerd in materiële vaste activa dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in gebouwen en vliegtuigen.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in november wel ongunstiger dan in september. ‘De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.’ Dat de omstandigheden nu ongunstiger zijn dan in september, komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie daalde. Ook steeg de interbancaire rente en waren ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie.