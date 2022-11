Sectorrapport AFM: marktaandeel grotere OOB’s verder gedaald

De AFM heeft een sectorrapport over de accountancy gepubliceerd, dat de toezichthouder gaat gebruiken als bouwsteen om toezichtactiviteiten te prioriteren. De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55%) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV), blijkt onder meer uit het rapport. Het marktaandeel van de grotere OOB-accountantsorganisaties (AO’s-OOB) is gedaald van 60% in 2014 naar 45% in 2021.

Wettelijke controles

Jaarlijks worden er ongeveer 20.000 wettelijke controles verricht, constateert de AFM in het rapport. Deze worden uitgevoerd door 261 accountantsorganisaties. Vanaf 2014 daalt het aantal organisaties dat hiertoe bevoegd is. De controlecapaciteit daalt niet per se met deze trend mee, doordat accountantsorganisaties bijvoorbeeld samengaan of zich aansluiten bij samenwerkingsverbanden met een vergunning.

Beeld gekanteld

Waar in 2014 de AO’s-OOB nog meer dan 60% van de wettelijke controles verrichtten, is dit beeld per ultimo 2021 omgekeerd en verrichten de AO’s-RV inmiddels ruim 55% van de wettelijke controles. Om inzicht te krijgen in hoe het client- en opdrachtacceptatieproces bij de AO’s-RV verloopt, heeft de AFM dit jaar onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden medio december gepubliceerd.

Kwaliteitswaarborgen

De dalende trend in het aantal Interne KwaliteitsOnderzoeken (IKO’s) en Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) is gekeerd; sinds 2021 worden ze weer vaker uitgevoerd. Ook in 2023 blijft de AFM aandacht besteden aan de inzet van kwaliteitswaarborgen.

Aantrekkelijkheid accountantsberoep

De AFM constateert verder onder meer een toenemend spanningsveld tussen enerzijds de uitstroom als gevolg van demografische ontwikkelingen, accountants die een carrière buiten het openbaar beroep kiezen en een stagnerende instroom van accountancystudenten, en anderzijds een toenemende vraag naar externe accountants als gevolg van de verbreding van de scope van de audit en een toenemende aandacht voor thema’s als fraude, discontinuïteit en duurzaamheid. De AFM is hierover in gesprek met de sector.

AFM-rapport Sector in beeld 2022. (pdf)

Bron: AFM