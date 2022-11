Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?

Ooit was het uurtje-factuurtjemodel hét verdienmodel voor elke dienstverlener, ook in de accountancy. Maar het concept van bestede uren x uurtarief maakt steeds vaker plaats voor het fixed-fee-model. Dat vraagt om een andere werkwijze. In dit artikel vertellen we je waar je op moet letten als je overstapt.

1. Maak de switch van dienst naar product

De overstap naar het fixed-fee-model vraagt om een andere denkwijze. In plaats van uren schrijven voor het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen en financiële dienstverlening, moet je gaan denken in producten. Bundel werkzaamheden die logischerwijs bij elkaar passen en biedt die aan als product of oplossing, tegen een vaste prijs. Dit geeft je klant het vertrouwen dat er over de inhoud van jouw oplossing is nagedacht en dat de prijs daarbij past. Bovendien geeft het je de mogelijkheid om de winstgevendheid van geleverde producten over meerdere klanten te analyseren en de prijs en het product te verbeteren.

2. Van ‘u vraagt, wij draaien’, naar een heldere definitie van de scope

Bij het uurtje-factuurtje-model maakt het bijna niet uit wat de klant je vraagt. De klant vraagt en jouw teller gaat lopen. Als je overstapt naar fixed-price-opdrachten moet je vooraf goed nadenken over wat wel en wat niet in de scope valt. Hoe helderder je dat vastlegt, hoe makkelijker gesprekken over meerwerk verlopen.

3. Automatiseer

Als je je uren factureert, is het niet per se in jouw belang om efficiënt te werken. Natuurlijk helpt het je concurrerend te zijn, maar het zorgt er niet voor dat jij meer gaat verdienen. Bij fixed-price-opdrachten werkt het anders. Hoe meer je automatiseert, hoe efficiënter je proces en hoe groter je marge op een fixed-price-opdracht.

4. Kijk naar ‘work done’ en naar ‘work remaining’

Als je denkt in totaalproducten en -oplossingen, moet je goed bijhouden hoeveel uur je hebt besteed ten opzichte van het budget, maar ook hoeveel uur je nog nodig hebt om de taken af te ronden. Wanneer je zicht hebt op de nog te maken uren én wanneer je het budget en de bestede uren weet, dan is het duidelijk of de opdracht nog in de pas loopt of niet.

5. Analyseer

Als je volgens het uurtje-factuurtje-model werkt, is de declarabiliteit per medewerker een goede indicator voor het voorspellen van de maandelijkse resultaten en het beoordelen van je medewerkers. Bij fixed-price-opdrachten werkt dat anders. Wat zegt declarabiliteit nog als de uren zelf niet tot een factuur leiden?

Om de omzet te analyseren kun je beter kijken naar het kengetal ‘gemiddeld uurtarief’. Dit is de in een periode gefactureerde omzet gedeeld door de daaraan gerelateerde bestede uren. Het gemiddeld uurtarief geeft een prima inzicht in zowel uurtje-factuurtje-opdrachten als fixed-price-opdrachten. Bijboekingen leiden automatisch tot een hoger gemiddeld uurtarief en afboekingen tot een lager gemiddeld uurtarief. Voor een fixed-price-project geldt uiteraard dat hoe minder uren er worden besteed, hoe hoger het gemiddelde uurtarief. Als je kijkt naar declarabiliteit, kan het zijn dat het declarabiliteitscijfer er positief uitziet, terwijl het gemiddelde uurtarief er juist slecht uitziet.

