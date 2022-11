Acht miljoen groeikapitaal voor mkb-platform Credion en Fundion

Credion en Fundion hebben een investering van acht miljoen ontvangen en lanceren een groot digitaal platform voor mkb financiering. Finch Capital en bestaande aandeelhouders hebben hun vertrouwen in dit investeringsplatform uitgesproken en willen het ook snel Europees uitrollen. Alle partijen hebben samen de ambitie uitgesproken om binnen vier jaar ook minimaal in vier andere Europese landen actief te zijn. In België is inmiddels al een start gemaakt.

Doel van het platform is dat voor het eerst zowel ondernemers, financiers als adviseurs in één omgeving samenkomen. Klanten krijgen inzicht in een breed aanbod van bij hen passende financieringsoplossingen en kunnen zelf digitaal een aanvraag indienen. Indien gewenst worden zij vervolgens direct gekoppeld aan een helpende hand in de vorm van een adviseur bij hen in de buurt.

Carlo van der Weg, CEO Credion: “Het aanbod en aantal financiers en financieringen is enorm. Ondernemers willen hun tijd besteden aan ondernemen en zijn vaak als het aankomt op financiering onwetend. Die kennis hebben adviseurs gelukkig wel. Die hebben echter vaak met inefficiënte aanvraagprocessen te maken om zaken gedaan te krijgen. Dat alles behoort met dit platform tot het verleden. Wij brengen het landschap van financiering namelijk beter in kaart en we maken het aanvraagproces veel efficiënter. Dit is echt een stap voorwaarts voor onze klanten.”

Europese expansie op komst

De bedoeling is dat het platform uiteindelijk beschikbaar is voor het hele Europese mkb. “Binnen vier jaar zijn we naast Nederland in vier andere landen actief. Belangrijk daarbij is dat we andere landen het Nederlandse model niet opdringen. Via het platform kunnen we juist de culturele verschillen per land (en hoe die te overbruggen) mooi in kaart brengen”, aldus Van der Weg. “De software achter dit platform maakt dat mkb-systemen en structuren van verschillende landen makkelijker worden verenigd en toepasbaar gemaakt.”

Onderdeel van de oplossing zijn

In deze tijden heeft het mkb, en specifiek de branches die zijn geraakt door corona en de energiecrisis, financiering vaak hard nodig. Steeds vaker gaat het geluid op dat ondernemers in Nederland de weg naar financiering niet makkelijk genoeg meer vinden. Ook in de Tweede Kamer wordt de roep om één centraal systeem of Nederlandse mkb-bank voor financiering waar het mkb terecht kan steeds groter. Credion en Fundion willen met dit platform graag onderdeel van de oplossing zijn.

Art van Bruggen, CEO Fundion: “Er zijn wel meer digitale platformen, maar daarop waren adviseurs tot voor kort nooit vertegenwoordigd en ontbreekt integratie met financiers. Die integratie is er nu wel en dat maakt dit platform anders. In één keer is het hele financieringslandschap inzichtelijk voor zowel ondernemer als financier. Ik ben van mening dat die combinatie, aangevuld met een netwerk van adviseurs, een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de toekomst van ondernemend Nederland.

Doorontwikkeling, versterking en vertrouwen

De acht miljoen wordt voornamelijk geïnvesteerd in doorontwikkeling van het platform. Tegelijk is ook de directie uitgebreid en versterkt met ervaring. CTO Jaap Kabbedijk wordt in de directie verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van het platform. CMO Jarron Jannink draagt verantwoordelijkheid voor het bekender maken van het platform bij een groot publiek. “We zijn ontzettend blij dat we de directie met deze ervaren krachten hebben kunnen aanvullen. Jaap heeft zijn sporen meer dan verdiend door onder andere actief te zijn als Head of Engineering bij Ohpen”, zegt Art van Bruggen. “Ook Jarron heeft een indrukwekkende staat van dienst, onder andere als Head of Marketing van Catawiki.”

Nieuwe investeerder Finch Capital en bestaande aandeelhouders hebben hun vertrouwen in het platform uitgesproken. “Wij zien veel waarde in de combinatie van Credion en Fundion, die de hele keten van mkb-financieringen met elkaar verbindt. Met dit platform kan gerichte kennis en advies worden ingezet, zowel online als offline, en blijft de klant centraal staan. In deze tijden waarin financiering een complexe uitdaging is, is hulp en bemiddeling namelijk belangrijker dan ooit. Dit platform komt daaraan tegemoet.”, aldus Lourens Ruigrok van Finch Capital.

Durk van der Meer, Managing Director van PMH Investments sluit daarbij aan: “Deze ontwikkelingen zullen alle betrokken partijen bij mkb-financieringen meer overzicht, inzicht, maar vooral ook de juiste grip brengen. Die overtuiging is er omdat de menselijke interactie in dit platform juist niet het kind van de rekening is en er sprake zal zijn van echte klantrelaties . Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen liggen daar veel kansen en mogelijkheden.”