Activist Lakeman verliest rechtszaak over pensioenen

Financieel activist Pieter Lakeman heeft zijn zaak om de laatste jaarrekening van PME, het pensioenfonds voor de metalektro, door de rechter ongeldig te laten verklaren, verloren. Als hij wel gelijk had gekregen hadden de ruim 600.000 deelnemers van het fonds mogelijk zicht gekregen op extra pensioenverhoging. Maar de Ondernemingskamer in Amsterdam gaat niet mee in Lakemans betoog en heeft zijn verzoek afgewezen.

Met de zaak hoopte Lakeman duidelijk te krijgen of de jarenlange stilstand van de pensioenen in Nederland wel gerechtvaardigd was. Fondsen mochten volgens de regels jarenlang hun pensioenen niet verhogen, omdat de rente erg laag was en hun financiële gezondheid niet toereikend zou zijn. Pas recent gaat het weer wat beter met de fondsen en verhogen ze hun pensioenen weer. Dat komt omdat de rente inmiddels weer wat is opgelopen.

Rekenrente

De activist, vooral bekend vanwege zijn rol bij de val van de DSB Bank in 2009, voerde aan dat de regels voor de rekenrente zoals die worden opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB) een onjuiste grondslag kennen en niet in lijn zijn met de Europese richtlijn. Als fondsen een andere rekenrente zouden gebruiken dan zou hun financiële gezondheid er eerder beter hebben uitgezien en zou er mogelijk extra geld vrijkomen voor het verhogen van de pensioenen.

Europese pensioenrichtlijn

Maar de Ondernemingskamer kijkt anders tegen de zaak aan. Volgens de rechters is de Europese pensioenrichtlijn helemaal niet zo duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk als Lakeman deed voorkomen. Op basis van een richtlijn alleen zou de nationale wetgeving ook niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven. Daarbij heeft Nederland ook nog de mogelijkheid om aanvullende en strengere regels op te leggen voor pensioenfondsen, staat in de uitspraak.

Reacties

Lakeman laat in een reactie weten bij zijn eerdere standpunt te blijven. Maar of hij zijn juridische strijd wil doorzetten, is niet meteen helder. De activist zoekt uit of het zin heeft om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Lakeman zei afgelopen zomer nog dat hij de jaarrekeningen van meerdere grote pensioenfondsen wilde laten vernietigen. Zijn initiatief kreeg ook bijval van verschillende ouderenorganisaties die zelfs besloten geld in te zamelen.

Een woordvoerder van PME spreekt desgevraagd van een “heldere uitspraak”. Hij wijst er verder op dat ook als de Ondernemingskamer anders had besloten, dit niet onmiddellijk extra pensioenverhoging had betekend. Besluiten daarover nemen de besturen van fondsen namelijk zelf en bij de afweging spelen meerdere zaken een rol.

(ANP)