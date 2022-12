Deloitte neemt ingenieurs- en adviesbureau PACER over

Deloitte heeft PACER overgenomen, een ingenieurs- en adviesbureau dat zowel nationaal als internationaal werkzaam is op de terreinen infrastructuur- en investeringsprojecten.

PACER levert diensten in alle disciplines binnen een project: projectmanagement, projectbeheersing, contractmanagement, technisch management (systems engineering) en omgevingsmanagement. PACER werd opgericht in 2007 en is per direct onderdeel van Deloitte’s Responsible Infrastructure & Capital Projects team binnen Risk Advisory.

Infrastructuur- en investeringsprojecten

‘Grote, op duurzaamheid gerichte transities zoals de energietransitie en klimaatadaptatie zijn naar verwachting de komende 10 jaar de aanjagers van grote infrastructuur-, energie- en industriële projecten in Nederland en daarbuiten’, licht Deloitte de overname toe. ‘Deloitte en PACER zijn nu gepositioneerd om een belangrijke rol te spelen bij het helpen van onze zakelijke en overheidsklanten om deze projecten op een verantwoorde manier uit te voeren, in ieders belang. Deloitte en PACER passen perfect bij elkaar. Door de samenwerking met PACER kan Deloitte heel snel in capaciteit opschalen om zo de meest uitdagende projecten het hoofd te bieden. Het stelt Deloitte daarnaast in staat klanten een volledig pakket van verantwoorde diensten voor infrastructuur- en investeringsprojecten aan te bieden. PACER brengt innovatie en creativiteit, evenals gespecialiseerde projectmanagementvaardigheden waardoor beide partijen samen helpen de broodnodige transities te versnellen.’

Reacties

Het PACER-team van ongeveer 50 adviseurs werkt vanaf 1 december 2022 vanuit het Deloitte-kantoor in Utrecht. PACER bedient momenteel organisaties als Rijkswaterstaat en diverse Waterschappen. Vincent van der Meijden, oprichter en CEO van PACER, wordt partner bij Deloitte. “Ik ben heel trots dat alle energie en tijd die ik samen met mijn team de afgelopen 15 jaar heb geïnvesteerd nu zijn vruchten afwerpt door het samengaan met Deloitte”, zegt Vincent van der Meijden. “We zijn klaar voor het volgende hoofdstuk waarin we kennis, slagkracht, innovatie en creativiteit van beide organisaties samenvoegen, om zo onze gezamenlijke klanten nog beter van dienst te zijn en echt impact te maken.”

“We zijn erg enthousiast om onze nieuwe collega’s te verwelkomen en om met onze gecombineerde klanten in gesprek te gaan over de kansen die deze overname biedt. Met ambitieuze overheidsdoelstellingen voor verantwoorde infrastructuurontwikkeling en de behoefte aan nieuwe kapitaalprojecten bij onze zakelijke klanten in de komende 5 tot 10 jaar, is dit nog nooit zo belangrijk geweest”, zegt Harvey Christophers, Partner Risk Advisory bij Deloitte.