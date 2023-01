Personalia | Jaco Slingerland nieuwe bestuursvoorzitter Visser & Visser

Steef Visser heeft per 1 januari na 34 jaar het bestuursvoorzitterschap van Visser & Visser overgedragen aan Jaco Slingerland.

Visser: ‘Het is belangrijk dat de continuïteit van kantoor gewaarborgd is. Dan is dit een logische stap.’ Slingerland is al ruim 25 jaar betrokken bij de organisatie en was zestien jaar vestigingsleider van Visser & Visser Gouda. In 2016 werd hij bestuurslid. ‘Toen duidelijk werd dat Steef langzaam een stap terug wilde gaan doen, was de beslissing voor mij niet moeilijk om het voorzitterschap van hem over te nemen. Ik ben een verbinder en heb in de afgelopen jaren binnen bestuur genoeg ervaring opgedaan om door te schuiven naar deze nieuwe rol.’

Zijlijn

De voormalig bestuursvoorzitter blijft vanaf de zijlijn verbonden aan het bestuur en stelt zijn kennis en ervaring beschikbaar. ‘Duurzaamheid is een aandachtsgebied dat op mijn agenda blijft staan, net als strategie. Daarnaast blijf ik mede actief in de externe vertegenwoordiging van onze organisatie.’ Daarmee wil Visser onder meer om de zichtbaarheid van het kantoor vergroten.

Visser & Visser telt twaalf vestigingen en ruim 450 medewerkers en is de nummer 22 van de AV top-50.