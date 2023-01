NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3

De box 3-heffing is nog altijd onderwerp van discussie, maar de Belastingdienst komt binnenkort met definitieve IB-aanslagen voor vermogen over de jaren tot en met 2021 en later dit jaar over belastingjaar 2022, zo meldt de NOB. ‘Maak bezwaar’, is dan ook het advies van de orde van belastingadviseurs.

Bij de aanslagen past de fiscus uit eigen beweging het zogenoemde automatische rechtsherstel toe. ‘Lees: men berekent het box 3-inkomen zowel volgens het systeem van de wet zoals deze ook al gold voordat het kerstarrest werd gewezen als ook volgens de zogenoemde forfaitaire spaarvariant. Het laagste van deze twee wordt op de definitieve aanslag toegepast.’ De NOB adviseert tijdig bezwaar te maken tegen iedere definitieve aanslag inkomstenbelasting waarin box 3-inkomen is begrepen wanneer het werkelijk behaalde rendement van de belastingplichtige (sterk) afwijkt van het door de fiscus berekende box 3-inkomen, of wanneer bij toepassing van de spaarvariant een gewijzigde partnerverdeling gunstiger kan zijn dan wat de Belastingdienst toepast. ‘Bij fiscaal partners is het dan belangrijk tegen de definitieve aanslagen van beide partners bezwaar te maken.’

Invulling term werkelijk behaald rendement

De NOB verwacht dit jaar en komende jaren ‘bijzonder veel bezwaarschriften om deze reden’. Koepel- en consumentenorganisaties overleggen met Financiën of voor bezwaren een aanwijzing ‘massaal bezwaar’ kan plaatsvinden. De vraag is of de forfaitaire spaarvariant een juiste invulling is van het begrip ‘werkelijk behaald rendement’, zoals de Hoge Raad in het arrest uit december 2021 stelt. ‘Daarbij zijn deelvragen te benoemen die ‘op stelselniveau’ aan de orde zijn en zich dus in beginsel goed lenen voor een collectieve procedure. In dit verband hebben we bij het ministerie aangegeven dat het in het belang is van zowel Belastingdienst, belastingplichtigen als hun adviseurs, om via efficiënte afspraken duidelijkheid hierover te verkrijgen van de hoogste belastingrechter. Mogelijk worden daarbij ook prejudiciële vragen aan het EHRM gesteld. Idealiter wordt dan een rechtsvraag geformuleerd inzake de forfaitaire spaarvariant die in enkele geselecteerde proefprocedures aan de belastingrechter wordt voorgelegd.’

Zolang niet duidelijk is of niet-bezwaarmakers ook recht krijgen op compensatie, moet steeds per individueel geval tijdig en juist bezwaar worden gemaakt. ‘Tevens zal in het bezwaarschrift ook een verzoek om vergoeding van rente, conform de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 17 januari, worden opgenomen. Tot nader order is dit dan ook het advies aan de leden.’