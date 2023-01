Personalia | Menno Kooistra start als Head of ESG Advisory bij KPMG Nederland

Per 1 januari is Menno Kooistra gestart als Head of ESG Advisory bij KPMG Nederland. Hij zal zich richten op ESG strategie, transformatie en climate risk advies voor corporate klanten. In deze functie werkt hij nauw samen met Ubbo van Zessen, die de rol van Head of ESG vervult.

Menno vervult een zeer complete adviesrol door zijn ruime ervaring als consultant, commissaris en bestuurder. Zijn expertise is transformatievraagstukken, waarin zijn kennis van governance, finance en technology veelal aan de orde komen. Specifiek voor de ESG Advisory heeft hij de laatste jaren ervaring mogen uitbouwen in grotere transities, zowel binnen de (Rijks)overheid als bij banken en corporate klanten.

Edwin Herrie, Head of Advisory en lid van de Raad van Bestuur is verheugd met de komst van Menno: “Ik ben blij dat we Menno aan boord hebben voor het verwezenlijken van onze ambitie om de leidende firma te zijn op ESG. Zijn ervaring bij de Rabo Carbon Bank, gecombineerd met de ruim 30 jaar ervaring die we bij KPMG hebben op het gebied van ESG, zal bijdragen aan de belangrijke stap naar een duurzame wereld.”

Hiervoor heeft Menno onder andere gewerkt als Chief Technology & Operations Officer bij de Rabo Carbon Bank. Daarvoor heeft hij een lange geschiedenis als partner bij EY en Deloitte. Hij heeft Accountancy gestudeerd aan Nyenrode, gevolgd door Economie aan de UvA. Later heeft hij een MBA afgerond aan de Business School Nederland.