NLInvesteert: mkb blijft investeren ondanks onzekere economie

NLInvesteert, dat mkb-ondernemers helpt met financiering voor hun bedrijf, merkt dat bedrijven nog altijd willen investeren ook al zijn de economische verwachtingen “niet rooskleurig”. Het financieringsplatform meldt dat bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Mkb-ondernemers zijn vorig jaar getroffen door verschillende tegenslagen. Zo leidde de oorlog in Oekraïne wereldwijd tot prijsstijgingen van grondstoffen en energie. Volgens directeur van NLInvesteert Dirkjan Takke blijven ondernemers echter ruimte voor groei zien, ondanks deze “economische tegenwind”.

“We komen nog veel ondernemers tegen met een geloofwaardige ambitie, en het lef om door te zetten. De financiering via traditionele kanalen, de banken, gaat echter moeizaam. De behoefte aan non-bancaire financiering zien we de laatste jaren daardoor eigenlijk alleen maar groeien”, aldus Takke.

NLInvesteert bemiddelde naar eigen zeggen vorig jaar voor ruim 200 miljoen euro. De financiering ging naar in totaal 120 projecten en bedrijven. 140 miljoen euro was afkomstig van NLInvesteert zelf, het overige geld werd ingelegd door banken en andere kredietverstrekkers. Het nettorendement wat investeerders over hun geld kregen bedroeg vorig jaar gemiddeld 8,2 procent, 0,2 procentpunt lager dan een jaar eerder. Dat verschil komt volgens Takke doordat ondernemers die financiering kregen, iets minder rente zijn gaan betalen.

NLInvesteert, dat naar eigen zeggen marktleider is, helpt mkb-bedrijven die in eerste instantie geen of maar deels krediet van een bank kunnen krijgen. Dat gebeurt onder meer met particuliere beleggers, die het risicovolle deel van een lening voor hun rekening nemen. Een bank of andere kredietverstrekker verstrekt vervolgens de rest van de lening. Sinds de oprichting in 2015 heeft NLInvesteert naar eigen zeggen al voor 665 miljoen euro geïnvesteerd. Naast NLInvesteert zijn andere bekende crowdfundingsplatforms onder meer Credion, GoFundme en BridgeFund.