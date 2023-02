Een op drie zzp’ers vraagt btw op zakelijke ov-ritten niet terug

Een op de drie zzp’ers die zakelijk reist met het openbaar vervoer, vraagt de betaalde btw niet terug. Dat komt voornamelijk doordat ze niet weten dat ze hier recht op hebben. Ondernemers die deze btw niet terugvragen, laten gemiddeld zo’n € 260 per jaar liggen. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 800 zzp’ers.

Twee op de tien zzp’ers gebruiken openbaar vervoer voor zakelijke rit

Uit het onderzoek komt naar voren dat twee op de tien zzp’ers de trein, bus, tram of metro pakken voor hun zakelijke ritten. Dat doen ze vooral om naar hun opdrachtgevers of klanten te reizen. Het gaat om gemiddeld vier uur per week.

De 9% btw die op het ov-kaartje zit, mogen zzp’ers verrekenen bij hun btw-aangifte zolang het niet om woon-werkverkeer gaat. 28 procent van de ondervraagden – die er wel recht op hebben – vraagt de btw niet terug omdat ze de regel niet kennen. Nog eens 5 procent vraagt de btw om andere redenen niet terug. Bijvoorbeeld omdat ze het te veel moeite vinden aangezien de Belastingdienst dan wel een rittenregistratie verlangt.

Oskar Barendse (Financieel Expert, Knab): “Vier uur openbaar vervoer per week, kost je al gauw zo’n € 60. Daarvan is € 5 btw. Dat klinkt als een klein bedrag, maar op jaarbasis is dit wel € 260. Elk jaar weer. Bijna elke ondernemer weet dat die zijn zakelijke reiskosten – minus de btw – mag aftrekken van de winst. Maar dat je die betaalde btw meestal ook kunt terugvragen, is blijkbaar veel minder bekend.”

OVpay

Sinds vandaag kunnen alle klanten van Knab met hun betaalpas in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Deze introductie van OVpay was voor Knab aanleiding om te onderzoeken hoe zzp’ers fiscaal omgaan met hun zakelijke ov-ritten. Zzp’ers die hun betaalpas gebruiken om in- en uit te checken, kunnen via de website van OVpay hun rittenregistratie inzien. Een uitdraai hiervan kunnen ze als bewijsstuk indienen, mocht de Belastingdienst hierom vragen.