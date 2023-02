Uit de hand gelopen rekening-courantschuld, pensioen belast?

Een dga houdt alle aandelen in zijn holding. Hij heeft een pensioenaanspraak bij deze holding maar ook een behoorlijke rekening-courantschuld die het met de fiscus overeengekomen kredietplafond blijvend overschrijdt. De inspecteur stelt dat geen zekerheden tegenover de lening staan en deze onzakelijk is geworden. Daarbij is het pensioen feitelijk tot zekerheid geworden en afgekocht. Een navorderingsaanslag volgt. Terecht? Het woord is aan gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Allereerst de feiten

Dga X is enig aandeelhouder van zijn holding. De holding is op haar beurt weer enig aandeelhouder van de werk-bv. Beide bv’s vormen een fiscale eenheid. Per 1 januari 2011 wordt het in de werk-bv opgebouwde pensioen overgedragen naar de holding. In de algemene vergadering van aandeelhouders van de holding is vervolgens besloten dat de pensioenopbouw eindigt per 1 januari 2014 en dat de al opgebouwde pensioenafspraken gehandhaafd blijven.

Rekening-courant schuld

Dga X heeft een schuld in rekening-courant bij de holding. In het verleden is een afspraak gemaakt over het kredietplafond van de rekening-courant. In 2012 overschrijdt de lening reeds dit kredietplafond en in 2013 wordt duidelijk dat de lening blijvend de € 2 miljoen overschrijdt. Er staan geen zekerheden tegenover de lening waardoor deze lening onzakelijk is geworden. De inspecteur stelt dat bij het onzakelijk worden van de lening het pensioen feitelijk tot zekerheid is geworden. De enige aflossingsmogelijkheid van de lening is de verrekening van de pensioenuitkeringen te zijner tijd geworden.

Gevolgen voor de pensioenvoorziening

De inspecteur beschouwt dit op 31 december 2013 als afkoop van het pensioen zoals vermeld in artikel 19b lid 1 letter b van de Wet op de Loonbelasting. Als uitgangspunt voor de afkoop gelden de per 31 december 2013 premievrij gemaakte aanspraken en een afkoopdatum 31 december 2013. Tevens dient er bij de afkoop rekening gehouden te worden met 20% revisierente ex artikel 30i Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) over de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraken.

Het geschil

In geschil is of de waarde van de pensioenaanspraak in 2013 moet worden aangemerkt als loon, omdat deze is afgekocht dan wel voorwerp van zekerheid is geworden.

Afkoop

Naar het oordeel van het gerechtshof (ECLI:NL:GHARL:2022:10085) is geen sprake van afkoop, aangezien de holding ook na 2013 verplicht en in staat blijft de verschuldigde pensioenuitkeringen aan belanghebbende te voldoen. De holding heeft immers een vordering op de dga en zij kan de verschuldigde pensioentermijnen voldoen door ze daarmee te verrekenen.

Voorwerp van zekerheid

Maar deze verrekening is dan ook meteen de enige manier waarop X zijn schuld aan de holding zou kunnen aflossen. Ook het gerechtshof acht het aannemelijk dat X in 2013 zijn schuld aan de holding niet kon aflossen zonder zijn pensioenuitkeringen daarvoor aan te wenden. In 2013 bleek daarnaast ook nog eens dat in strijd met overeengekomen voorwaarden was gehandeld, doordat de kredietstand in 2012 was opgelopen boven het overeengekomen maximum en in de loop van 2013 nog verder. Ook zijn de overeengekomen zekerheden niet tot stand gekomen. Daarmee is volgens het hof de pensioenaanspraak in 2013 voorwerp van zekerheid geworden. De inspecteur heeft deze aanspraak terecht tot het loon en tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend, aldus het hof.

Conclusie

Tsja…wat valt hier van te zeggen. Een lening met een plafond van € 2 miljoen bij je eigen bv afsluiten zonder zekerheden en dan ook nog eens het kredietplafond overschrijden. Klinkt allemaal niet echt heel zakelijk. Deze uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakt nog maar weer eens duidelijk dat dga’s zakelijk dienen te handelen en niet zomaar ongedekte leningen kunnen afsluiten. Inmiddels heeft deze gang van zaken ook de wetgever bereikt en is per 1 januari 2023 de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in werking getreden. Dga’s hebben tot 31 december de tijd om aangegane schulden boven de € 700.000 (exclusief hypotheek) af te lossen. Zo niet, dan is het meerdere belast in box 2.

Drs. David M. Wildemans MPLA CCFP