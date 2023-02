Steeds meer schone bedrijfswagens op de weg

Het aantal schone, lichte bedrijfsauto’s in Nederland neemt toe. In 2014 reden er 1.200 van dit soort bedrijfswagens rond. In 2022 waren dat er meer dan 11.000. Dat blijkt uit een trendrapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgesteld.

Schone bedrijfswagens zijn volledig uitstootvrij (zero-emissie, ZE). ZE-voertuigen rijden door een elektromotor. Lichte bedrijfswagens zijn bedrijfsbusjes en pick-up trucks van maximaal 3,5 ton.

Ruim een miljoen voertuigen, nog vooral diesel

In Nederland rijden ruim een miljoen lichte bedrijfsvoertuigen rond. Verreweg het grootste deel daarvan (93%) rijdt op diesel. Samen zijn lichte bedrijfsvoertuigen verantwoordelijk voor 12% van de totale CO 2 -uitstoot van het Nederlandse verkeer.

Subsidies en zones voor schoner verkeer

Op dit moment is 1,1% van alle lichte bedrijfswagens uitstootvrij, maar dat aandeel groeit. Nederland probeert het verkeer op allerlei manieren schoner te maken. Bijvoorbeeld met subsidies zoals de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ook zero-emissiezones helpen mee. In deze zones mogen alleen vracht- en bestelwagens rijden die volledig uitstootvrij zijn. Op dit moment willen al 28 steden in 2025 een zero-emissiezone invoeren.

Trendrapport Logistieke Voertuigen. Deel 1: Lichte Bedrijfsvoertuigen Overzicht van ontwikkelingen tot en met medio 2022