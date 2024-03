‘KPMG achterblijver met klimaatbewust reizen’

25 van de grootste vervuilers als het gaat om zakelijk reizen hebben nog geen plannen om hun uitstoot op dat vlak in te perken, constateert internationale milieuorganisatie Transport & Environment (T&E). Een van die 25 is KPMG. De rest van de big four heeft al wel plannen om minder CO2 uit te stoten.

Volgens T&E zijn de 25 bedrijven samen verantwoordelijk voor meer dan een derde van de uitstoot door zakelijk reizen. Deze groep doet het volgens de organisatie slecht om twee redenen: een hoge CO2-uitstoot door vliegreizen en tegelijk de afwezigheid van geloofwaardige doelstellingen om de emissie te verlagen, ook al presenteren ze zich vaak als ‘groen’. Alleen al met het halveren van het aantal zakenvluchten zou deze groep een derde van de CO2-reductie kunnen realiseren die volgens T&E voor 2025 nodig zou zijn. ‘De 5.9 megaton CO2 die dat bespaart, is gelijk aan de uitstoot van 3 miljoen auto’s per jaar.’

Dagelijks een retourtje Londen-New York

Behalve KPMG is ook Accenture een achterblijver. EY, PwC en Deloitte hebben wel plannen, al hebben die volgens T&E vooral betrekking op ‘laaghangend fruit’. De organisatie vreest dat KPMG en Accenture al snel weer op pre-covidniveau zitten met hun vlieggedrag. Overigens zijn ze als achterhoedespelers in ‘goed’ gezelschap: ook Siemens, Volkswagen, Johnson & Johnson en Google moeten nog plannen maken om hun uitstoot door milieuonvriendelijk reizen terug te dringen. ‘Deze wereldwijd opererende bedrijven zien zichzelf als progressief en innovatief, maar slagen er niet in om uitstoot door vliegen aan te pakken.’ Siemens ‘vervloog’ in 2019 het equivalent van twee dagelijkse vluchten van Londen naar New York voor een heel jaar.

T&E heeft een ranglijst van 328 bedrijven opgesteld. Daarvan hebben er maar 57 doelen gesteld op het gebied van CO2-reductie door reizen. Slechts 44 bedrijven rapporteren over de klimaatimpact van hun reizen. Koplopers in verantwoord reizen zijn Pfizer, AstraZeneca en Oracle.