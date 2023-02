ETL Nederland breidt groep uit met accountantskantoor G. Jansen

Opnieuw een uitbreiding van ETL Nederland. Dit keer verwelkomt de snelgroeiende accountantsketen accountantskantoor G. Jansen uit Loerbeek bij de groep.

Accountantskantoor G. Jansen is een lokaal MKB kantoor in Loerbeek, dat bestaat sinds 2005. Het kantoor focust zich met name op samenstel en advisering van ondernemers.

Het kantoor zal verder gaan onder de naam ETL Jansen Accountants en Adviseurs en per 1 mei 2023 verhuizen naar het kantoor van ETL Dales in Doetinchem.

De ETL Groep gaat de komende jaren door met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren, meldt het bedrijf. ‘Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst.’