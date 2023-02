Ondernemers schoonmaakbranche verdacht van belastingfraude na melding over NOW-aanvraag

Na een fraudemelding van het UWV over ten onrechte aangevraagde NOW-steun is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee ondernemers in de schoonmaakbranche. De fiscale opsporingsdienst heeft de twee, een 40-jarige man uit Diemen en een 43-jarige man uit Assendelft, deze week aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en loonheffing, oplichting en witwassen. Daarbij werden ook twee woningen en een bedrijfspand in Diemen en Amsterdam doorzocht en is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Boekenonderzoek fiscus

Tegelijkertijd met het strafrechtelijk onderzoek liep er een boekenonderzoek door de Belastingdienst naar de onderneming van verdachten, meldt de FIOD. De 40-jarige man was aandeelhouder en bestuurder van een onderneming waarmee schoonmaakwerkzaamheden voor hotels werden uitgevoerd. Het bedrijf droeg volgens het onderzoeksteam geen belasting af voor de ingediende aangiften omzetbelasting en loonheffingen.

Doorstart

In 2020 werden de aandelen en het bestuur van de onderneming vermoedelijk overgedragen aan een katvanger. De verdachte uit Diemen maakte een doorstart met een nieuw bedrijf. De omzet van de schoonmaakwerkzaamheden kwam vermoedelijk terecht bij de nieuwe onderneming. Terwijl die werkzaamheden feitelijk werden uitgevoerd door het oude bedrijf, dat tevens opdraaide voor de loonkosten. Het totale nadeel voor de staat wordt momenteel geschat op bijna 250.000 euro.

De twee mannen worden verdacht van oplichting met NOW-steun en het witwassen van de ontvangen gelden. Voor het schoonmaakbedrijf werd door verdachten twee keer een NOW-uitkering aangevraagd. Deze uitkeringen werden volgens het onderzoeksteam niet gebruikt om de lonen te betalen maar werden voor andere doeleinden gebruikt. In totaal werd 255.326 euro ontvangen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.