Overheid haalt 40 procent meer winstbelasting op dan begroot

Bedrijven hebben vorig jaar in totaal 38,5 miljard euro aan winstbelasting betaald, meldt RTL Nieuws. Dat is 11 miljard euro (40 procent) meer dan was begroot.

Ondernemingen hebben ondanks de oorlog in Oekraïne dus een uitstekend jaar achter de rug. In 2021 was ook al een recordbedrag aan vennootschapsbelasting geïncasseerd van 30,8 miljard euro. Dat kwam vooral doordat bedrijven hun winsten over 2020 te laag hadden ingeschat en nabetalingen moesten doen. Het CBS meldde afgelopen week dat de economie in 2022 met 4,5 procent is gegroeid, nadat 2021 al 4,9 procent groei had laten zien. Dat zijn de grootste groeicijfers sinds begin deze eeuw. Ook gecorrigeerd voor de enorme inflatie blijken Nederlanders meer te consumeren. Ze geven vooral meer uit aan horeca, recreatie en cultuur. RTL wijst op de financiële tegenvallers die de overheid ook moet slikken, zoals het energieplafond en de stijgende rente.

Bron : RTL Nieuws