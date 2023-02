Eumedion: stoelendans van accountantskantoren komt op gang

De meeste beursgenoteerde ondernemingen hebben in 2014 en 2015 voor het laatst een nieuw accountantskantoor benoemd om de boeken te controleren, en dus lopen veel van die ondernemingen momenteel tegen het eind van de wettelijk maximale ‘zittingstermijn’ van tien jaar van hun accountant. Die constatering doet Eumedion, dat optreedt als belangenbehartiger van institutionele beleggers.

PwC gaat erop vooruit

Een aantal beursgenoteerde ondernemingen heeft het selectieproces van een nieuw accountantskantoor inmiddels doorlopen en stelt de AVA voor een nieuwe accountant te benoemen. Eumedion heeft in de laatste nieuwsbrief op een rij gezet wat daar tot nu toe uit op te maken is: ‘Uit de voordrachten die de beursgenoteerde ondernemingen de afgelopen maand openbaar hebben gemaakt, blijkt dat PwC tot nu toe het meeste ‘marktaandeel’ wint. ASML, Philips, Randstad en Ajax hebben hun aandeelhouders voorgesteld om de onderzoeksopdracht van de jaarrekening de komende jaren aan dit kantoor te gunnen. EY heeft tot nu toe drie beursgenoteerde ondernemingen ‘veroverd’: Aegon, Sligro Food Group en Brunel International, terwijl KPMG Heijmans en Van Lanschot Kempen als nieuwe klanten heeft geworven. Deloitte heeft tot nu toe alleen SBM Offshore als nieuwe beursgenoteerde klant in de wacht weten te slepen.’

Selectieprocedure

Tot nu toe is er veel openheid over de selectieprocedures, constateert de belangenvereniging tevreden: ‘Bemoedigend is dat de meeste ondernemingen in de toelichting op het agendavoorstel ook de ‘nummer 2’ noemen, beschrijven welke andere kantoren aan de selectieprocedure hebben meegedaan en wat de selectiecriteria waren. Het bovenstaande beeld kan nog verschuiven, aangezien naar verwachting nog meer beursgenoteerde ondernemingen (waaronder in ieder geval ING Groep en TomTom) de komende maanden een nieuw accountantskantoor voor benoeming door de AVA zullen voordragen.’