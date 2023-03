Europees Hof corrigeert OnlyFans in btw-kwestie

Het populaire online platform Onlyfans heeft van 2017 tot 2020 te weinig btw betaald, heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg deze week geoordeeld. Het erotisch getinte videoplatform is omzetbelasting over alle inkomsten verschuldigd en niet alleen over de provisie, volgt uit het arrest van het hof.

OnlyFans

OnlyFans is in 2016 opgericht. Op het platform kunnen gebruikers tegen betaling (live)video’s en foto’s van creators bekijken. Daarbij gaat het vaak om pornografisch materiaal, maar er worden ook veel andere foto’s en video’s gedeeld. Het platform is de laatste jaren snel gegroeid en geeft zelf aan inmiddels meer dan 130 miljoen gebruikers en twee miljoen contentcreators te hebben. Het om fiscale redenen in Groot-Brittannië gevestigde Fenix International is het bedrijf achter Onlyfans.

Btw

Fenix International int al het geld dat de abonnees betalen. Het bedrijf betaalt daarmee de creators en houdt zelf 20% van die inkomsten. Over die 20% werd sinds 2017 door Fenix btw afgedragen aan de Britse belastingdienst HMRC. De fiscus stelde zich echter op het standpunt dat er over het volledige bedrag omzetbelasting moet worden betaald.

Europese btw-richtlijn

Fenix spande een rechtszaak aan tegen de Britse fiscus over het geschil. Daarbij draaide het om de uitleg van een uitvoeringsbepaling op basis van de Europese btw-richtlijn. Het Europese Hof spreekt nu uit dat er met het standpunt van de Britse fiscus niets mis is. OnlyFans moet als gevolg daarvan nu btw betalen over het volledige abonnementsgeld en zal over de afgelopen jaren nog flink moeten afdragen.