Twee nieuwe kantoren aangesloten bij Kreston Nederland

Van Velzen (Warmond) en Qwintess (Noordwijk) sluiten zich vanaf 8 maart aan bij Kreston Nederland. Kreston bouwt zo verder haar netwerk in Nederland uit. Met de nieuwe kantoren heeft Kreston NL nu ruim 650 medewerkers, verspreid over acht kantoren en 21 vestigingen.

Beide kantoren kregen bezoek van Gooitzen Boonstra (Voorzitter Kreston NL) en Martin Hommersom (Director Kreston Global) en werden verrast met een lekkere taart om de goede samenwerking feestelijk te starten. Bij Qwintess was ook prof. Niels van Nieuw Amerongen namens de Kreston NL leerstoel MKB Accountancy aan de businessuniversiteit Nyenrode aanwezig.

Met deze uitbreiding bouwt Kreston NL verder aan een toekomstbestendige dekking van het netwerk door het hele land. Kreston NL is onderdeel van Kreston Global, ‘een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants kantoren met de juiste mensen met de juiste kennis en expertise op de juiste plaats. Het doel is om ondernemers te helpen hun doelen te bereiken. Wij bouwen aan – en geloven in – een sterke en duurzame relatie.’

A&D Accountants en Belastingadviseurs (Maastricht): Joep Versteegh

Bentacera (Leeuwachten): Gooitzen Boonstra

Grip (Duiven): Ron Polman

Kreston Van Herwijnen (Tiel): Martin Hommersom

Lentink (Huizen): Juanita Cid

Lentink De Jonge (Harderwijk): Arjan Waaijenberg

Van Velzen (Warmond): Eric Stroombergen

Qwintess (Noordwijk): Julian Jonker