Van Velzen gaat internationaal

Van Velzen accountants & adviseurs uit Warmond heeft zich aangesloten bij Kreston NL. Als onderdeel van het wereldwijde netwerk Kreston Global kunnen Nederlandse ondernemers beter worden ondersteund als zij activiteiten in het buitenland willen opzetten of buitenlandse ondernemers ondersteunen die zich in Nederland vestigen.

Van Velzen accountants & adviseurs telt 60 medewerkers en bestaat 24 jaar. Kreston Global is een wereldwijd netwerk van 160 accountantskantoren in 110 landen. Het netwerk omvat zo’n 23.500 medewerkers en ontstond meer dan vijftig jaar geleden. Met Van Velzen telt het Kreston-netwerk in Nederland acht accountantskantoren, waarvan Bentacera de bekendste is. Kreston sponsort ook de leerstoel MKB Accountancy aan Nyenrode University. De leerstoel wordt bezet door hoogleraar Niels van Nieuw Amerongen.