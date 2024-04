De Beer sluit zich aan bij Kreston-netwerk

Het Brabantse De Beer Accountants & Belastingadviseurs is toegevoegd aan het Kreston-netwerk, dat inmiddels bestaat uit meer dan 27.000 professionals in 160 onafhankelijke kantoren wereldwijd. Vorig jaar sloten ook Van Velzen (Warmond) en Qwintess (Noordwijk) zich aan bij het netwerk, dat in Nederland verder bestaat uit A•D accountants adviseurs, Bentacera, Grip, Kreston Van Herwijnen, Lentink, Lentink De Jonge, Van Velzen en Qwintess.

Met de toevoeging van De Beer bouwt Kreston Netherlands verder aan een toekomstbestendige dekking van het netwerk door het hele land. Het doel is om ondernemers te helpen hun doelen te bereiken. Naast een wereldwijd netwerk via Kreston Global biedt Kreston Netherlands het in 1952 opgerichte De Beer de kans om de krachten te bundelen met gelijkgestemde kantoren in andere delen van het land. Dit partnerschap opent nieuwe deuren voor de klanten van De Beer, dat vestigingen heeft in Tilburg en Baarle-Nassau.

Krachten bundelen

De Nederlandse Kreston-kantoren zijn en blijven allemaal zelfstandig, maar delen waar mogelijk en zinvol graag kennis en ervaring. “De Beer draait in deze nationale samenwerking al enkele jaren naar volle tevredenheid mee”, licht Kreston toe. “Daarom voelt de formele aansluiting bij Kreston Netherlands nu erg natuurlijk. Zo opent deze aansluiting bij Kreston Netherlands bijvoorbeeld de deur naar samenwerking met Zero CO2, een duurzaamheidsplatform dat ondersteunt in vraagstukken rondom subsidie-, fiscale- en financieringsregelingen voor duurzaamheidsprojecten. De Beer zet zich voortdurend in voor een persoonlijke hands-on aanpak, met oog voor kwaliteit en integriteit. Samen met Kreston delen ze de toewijding aan deze waarden. In samenwerking staan we klaar om, zij aan zij met al onze klanten, de weg vooruit te bewandelen.”