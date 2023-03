Rentes voor leningen schieten omhoog

Wie een persoonlijke lening afsluit, betaalt hiervoor steeds meer rente. In de afgelopen vier weken hebben bijna alle Nederlandse kredietverstrekkers hun rentes één of meerdere keren verhoogd, blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

‘Hierdoor zijn de gemiddelde rentes voor persoonlijke leningen nu 12 procent hoger dan aan het begin van jaar en zelfs bijna 57 procent hoger dan aan het begin van 2022’, voegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl toe.

Laagste rente stijgt ruim 80 procent

De allergrootste stijging zie je bij de laagste leenrente in de markt. Die ging van 3,3 procent in januari 2022 naar 6,0 procent op dit moment, omgerekend een stijging van bijna 82 procent. Je betaalt deze laagste leenrentes bij een persoonlijke lening vanaf 50.000 euro. Bulthuis: ‘Om deze stijging in perspectief te plaatsen: als je begin vorig jaar een persoonlijke lening van 50.000 euro met een looptijd van 10 jaar afsloot, kostte je dat in totaal 8.635 euro aan rente. Nu betaal je voor dezelfde lening 16.134 euro aan rente. Dat is dus bijna het dubbele.’

Ook lagere leenbedragen duurder

Maar ook voor lagere leenbedragen betaal je inmiddels fors meer rente. Zo was de laagste rente voor een persoonlijke lening van 10.000 euro in januari 2022 nog 5,75 procent, terwijl die nu op 7,2 procent staat. ‘Bij een looptijd van 5 jaar betaal je dan 400 euro meer aan rente en bij een looptijd van 10 jaar zelfs 800 euro’, zegt Bulthuis.

Verklaring

Dat de leenrentes zo hard stijgen, komt doordat ze vertraagd reageren op de kapitaalmarktrentes. De rente voor een 10-jaarsstaatslening steeg bijvoorbeeld van 0,01 procent in januari 2022 naar 3,08 procent aan het begin van maart dit jaar. ‘Dit betekent dat het voor kredietverstrekkers duurder is om het geld te lenen waarmee ze leningen aan consumenten verstrekken. Dit berekenen ze door in de vorm van hogere kredietrentes’, legt Bulthuis uit.

Daling?

De laatste week zijn de kapitaalmarkrentes flink gedaald naar aanleiding van het faillissement van de Silicon Valley Bank in De Verenigde Staten en het feit dat beleggers bang zijn dat meer banken door de hoge rentes in de financiële problemen komen. Of dit betekent dat de rentes voor leningen ook weer gaan dalen, is volgens Bulthuis niet zeker. ‘Het hangt er maar net vanaf hoelang de dalende kapitaalmarktrentes aanhouden en in hoeverre centrale banken in staat zijn om beleggers gerust te stellen.’

Bron: Geld.nl