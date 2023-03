Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!

Het is eigenlijk best een eng idee dat cybercriminelen 24/7 actief zijn om bedrijfsnetwerken te hacken en zo belangrijke, vertrouwelijke informatie proberen te bemachtigen. Dat betekent dus dat het ook kan gebeuren terwijl u slaapt of als u op zondag een boswandeling maakt. Met de toenemende online bedreiging en de verfijning van aanvalstechnieken is het beveiligen van uw data iets waar u altijd mee bezig zou moeten zijn!

De gevolgen overzien

Misschien heeft u al wel eens nagedacht over de schade die een (geslaagde) cyberaanval kan hebben op uw bedrijf. Naast het losgeld dat een hacker vraagt voor het vrijgeven van gegijzelde informatie kan een hack grote financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. Het kan dagen tot weken duren voordat uw organisatie weer operationeel is. Los van de technische ongemakken gaat het hier natuurlijk ook om schade aan uw klanten, hun vertrouwelijke informatie die in de verkeerde handen komt en uw imago dat negatief beïnvloed wordt. Veel ondernemers denken ‘dat gebeurt mij niet, hackers zijn alleen geïnteresseerd in grote multinationals’, maar niets is minder waar. Juist bedrijven binnen het mkb moeten hun online omgeving goed beveiligen om de dagelijkse bezigheden te kunnen blijven uitvoeren.

De wereld van cybersecurity is dermate complex dat expertise vereist is om de juiste oplossingen te configureren aangezien elke organisatie uniek is. Voor een constant toezicht op de veiligheid van uw IT-omgeving is het daarom geen overbodige luxe hier een betrouwbare partner voor in te schakelen, die de beschikking heeft over een Security Operating Center (SOC).

24 uur per dag toezicht

In een Security Operations Centre werkt een team van cyberanalisten 24 uur per dag en houdt daarbij toezicht op uw systemen en applicaties. Zodra er verdachte activiteit of afwijkende patronen herkend worden, wordt er direct actie ondernomen om de aanval te stoppen en de schade te beperken. Daarnaast voldoet u, door gebruik te maken van deze service, te allen tijde aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan beveiliging en privacy. Hoe fijn is het dat u zich geen zorgen hoeft te maken en altijd terug kunt vallen op expertise?

Eindeloze mogelijkheden

Heeft u een idee hoe kwetsbaar uw organisatie momenteel is voor een hack-poging? Dit kunt u laten controleren door een “ethisch hacker”. Deze kijkt vanuit het oogpunt van een hacker naar de netwerkomgeving van uw organisatie en stelt vast wat de kwetsbaarheden zijn. Masero noemt dit een “network security health check”. Uiteraard is het ook van belang dat, naast het technisch op orde hebben van de security, ook alle medewerkers zich bewust zijn van de cybergevaren. Klikken op een fout mailtje kan de beste overkomen en gebruik maken van makkelijk te raden wachtwoorden komt veel voor. Een phishingcampagne, inclusief onlinetraining helpt om u zelf en uw medewerkers bewuster te maken.

Samen met u brengen we in kaart waar de zwaktes en kwetsbaarheden zich bevinden, hoe we dit kunnen aanpakken en er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat uw bedrijfsgegevens optimaal beschermd zijn!