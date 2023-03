‘Vraag toegevoegde waarde accountantsverklaring nog steeds relevant’

Hoogleraar Marcel Pheijffer heeft een duidelijke mening over de rol van de accountant bij de recente problemen rondom Amerikaanse techbanken en Credit Suisse. Hij pleit in het FD voor strenger toezicht en ‘accountants die geen knollen voor citroenen verkopen’.

Pheijffer benoemt de sinds Trump lossere toezichtcultuur in de VS, waar Silicon Valley Bank en de Signature Bank omvielen en de First Republic Bank door zware steun voorlopig een faillissement kan ontwijken. Maar hij wijst ook naar de ‘erbarmelijke val van Credit Suisse’. ‘Ralph Hamers, nota bene verdachte in een strafrechtelijk witwasonderzoek, is opeens een reddende engel geworden.’ De hoogleraar ziet wel parallellen met de crisis van 2008, waarover een parlementaire enquêtecommissie oordeelde dat bij de in problemen geraakte instellingen als Fortis, ING en SNS Reaal ‘veel aandacht blijkt te zijn geweest voor commerciële kansen terwijl risico’s zijn onderschat’.

Goedkeurende verklaring twee weken voor ingreep toezicht

Accountants leverden voor het uitbreken van de kredietcrisis goedkeurende accountantsverklaringen aan financiële instellingen, ‘wat voor de buitenwereld nauwelijks valt te begrijpen’. ‘De onderzoekscommissie vroeg zich dan ook terecht af wat de toegevoegde waarde van een goedkeurende accountantsverklaring is voor het beoordelen van de financiële gezondheid van een financiële instelling en van het systeem.’ En ook nu lijkt die vraag gerechtvaardigd: ‘KPMG ondertekende de goedkeurende controleverklaring bij Silicon Valley Bank twee weken voordat toezichthouders ingrepen en de controle over de bank overnamen. Bij Signature Bank werd de handtekening, eveneens door KPMG, slechts 11 dagen voor het ingrijpen door de toezichthouder gezet.’

Ongezonde bankbalans

Wijzen naar veranderende marktomstandigheden, zoals KPMG deed, vindt Pheijffer ‘onzin’. ‘De Silicon Valley Bank is niet failliet gegaan door veranderende marktomstandigheden, maar doordat sprake was van een ongezonde bankbalans waarin de activa ‘onder water’ stonden. Het moge duidelijk zijn waar ik voor sta: stevigere regulering voor de financiële sector, bijvoorbeeld als het gaat om de aan te houden kapitaalbuffers en het duidelijker rapporteren over fair value en de risico’s van (ongerealiseerde) verliezen. Maar ook steviger toezicht en accountants die geen knollen voor citroenen verkopen.’

