Pheijffer: accountant moet wetsovertredingen door klanten scherper in de gaten houden

In de VS wordt wetgeving voorbereid die maakt dat accountants wetsovertredingen door hun cliënten moeten gaan melden. Ook in ons land moeten accountants strenger gaan optreden als bedrijven zich niet aan de regels houden, vindt Marcel Pheijffer.

De Amerikaanse toezichthouder PCAOB wil accountants gaan verplichten om strenger op te treden tegen hun cliënten bij bedrijfscriminaliteit en wetsovertredingen: die zouden gemeld moeten gaan worden. Via de Noclar (Non Compliance with Law and Regulations) bestaat er al zo’n plicht voor accountants, maar dat is een papieren tijger, aldus Pheijffer. De PCAOB wil strengere regelgeving; bedrijven vinden dat vanzelfsprekend geen goed idee, want ‘accountants zijn geen politieagenten’. ‘Het zou gaan om een draconisch voorstel dat accountantscontrole tot inquisitie maakt. Gezwollen retoriek, losgezongen van de inhoud van het PCAOB-voorstel. Donald Trump zou het gezegd kunnen hebben’, schrijft Pheijffer in een column in het FD.

Taak verbreden

Discussies over zaken als de schadelijke milieu-effecten van Shell, Tata Steel en Chemours en de rol die banken als poortwachter spelen bij witwasbestrijding werpen ook hier de vraag op welke rol accountants nou eigenlijk moeten spelen, aldus Pheijffer. ‘Dienen zij louter naar het financiële plaatje van de onderneming te kijken en niet naar onderwerpen zoals sjoemelsoftware, schadelijke milieu-effecten, tot verslaving aanzettende medicijnen, witwassen en corruptie? Of moeten zij meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en hun taak verbreden?’ In het laatste geval is de huidige Noclar-regelgeving in eigen land ook niet genoeg. ‘Net als in de Verenigde Staten betreft het thans nog regelgeving door het accountantsberoep (zelfregulering), dat ook hier geen scherpe tanden heeft en nog weinig effectief lijkt.’

Negatieve kanten beter belichten

Maar accountants werpen zich liever op duurzaamheidsrapportage, schrijft de hoogleraar. ‘Ziehier de paradox: wel willen adviseren over ESG, maar niet op zoek willen gaan naar misstanden, laat staan deze bij de overheid melden.’ Maar de ESG-regels verplichten bedrijven ook om nadrukkelijker beleid te voeren en te rapporteren over andere zaken. ‘Nu accountants beogen verklaringen te verstrekken bij dergelijke ESG-rapportages, zijn zij verplicht de negatieve kanten van het bedrijfsleven nadrukkelijker te belichten. En terecht.’

Een mogelijke herverkiezing van Donald Trump zou duurzaamheidsregelgeving weleens naar de achtergrond kunnen drukken, zeker omdat accountant Mazars hem zijn vermogen hoger liet voorspiegelen dan het was .’Zou Trump het accountantsberoep daarvoor terugbetalen en het beschermen tegen scherpere regelgeving? Ik hoop dat het zover niet komt.’

Bron: FD