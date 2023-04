Janneke Brink-Daamen in RvB Baker Tilly

Op 1 september treedt Janneke Brink-Daamen toe tot de Raad van Bestuur van Baker Tilly. Ze neemt de positie over van Ronald Houtveen, die na een overdrachtsperiode op 1 januari 2024 terugtreedt en Baker Tilly zal verlaten. Het is voor het eerst dat het accountantskantoor een vrouw in de RvB krijgt.

Janneke Brink-Daamen wordt door Baker Tilly omschreven als een bevlogen en inspirerende leider met een heldere visie. Zij is sinds 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooi Medisch Centrum, een regionaal ziekenhuis met 3.000 medewerkers en een omzet van € 290 miljoen. In de periode 2008-2018 had ze verschillende leidinggevende functies bij diverse zorginstellingen, waaronder UMC Utrecht en Erasmus MC. Tussen 1996 en 2008 was ze werkzaam in de financiële dienstverlening, bij onder meer OHRA Bank/Delta Lloyd Groep en ING Groep.

Ervaren bestuurder

Brink-Daamen studeerde bedrijfskunde in Groningen. Joke Hoekstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen, reageert: ‘De Raad van Commissarissen is verheugd dat Janneke Brink-Daamen toetreedt tot de Raad van Bestuur. Ze is een ervaren bestuurder met een succesvolle loopbaan buiten onze sector. Haar leiderschapsstijl is te kenmerken als sociaal, verbindend en pragmatisch. We verwachten dat haar kennis en ervaring van grote betekenis zal zijn voor Baker Tilly.’ Over de vertrekkende Ronald Houtveen zegt Hoekstra: ‘Hij heeft sinds zijn start bij Baker Tilly in 2018 een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons bedrijf tot een kwaliteitsgerichte en lerende organisatie. Ronald is een grote aanjager van innovatie en cultuurverandering. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.’

Bouwer

Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel is opgetogen over de komst van Brink-Daamen: ‘Zij heeft bewezen dat ze sterk is in het opbouwen van organisaties. Haar leiderschap is gericht op het samen bereiken van resultaten en ze heeft een heldere visie. Ik zie er zeer naar uit om met Janneke te gaan samenwerken.’ Zelf zegt zij: ‘Ik heb Baker Tilly leren kennen als een organisatie met gedreven mensen, die graag op persoonlijke wijze de beste ondersteuning willen bieden aan hun klanten. Deze ambitie is voelbaar en geeft energie om samen vorm te geven aan de veranderingen waar de markt om vraagt. Ik kijk er naar uit daaraan bij te dragen.’

Vanaf 1 september zal de Raad van Bestuur van Baker Tilly bestaan uit Ronald Hoeksel, Erik Moens en Janneke Brink-Daamen. De Raad van Commissarissen, onder voorzitterschap van Joke Hoekstra, bestaat uit Arno Pouw en Daniëlle Schuur. Baker Tilly stond afgelopen jaar op plek 8 in de AV Top 50. Het bedrijf realiseerde over 2021 een omzet van 105,1 mln euro met 770 fte.

De benoeming van Janneke Brink-Daamen is onder voorbehoud van toetsing door de AFM.