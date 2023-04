Toezichthouders akkoord met voorstel model-accountantsverklaring voor crowdfundingplatforms

De Branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft afspraken gemaakt over een modelverklaring waarmee de accountant kan verklaren dat het betreffende platform aan de prudentiële waarborg kan voldoen. Daarmee kunnen ze hun vergunningaanvraag in het kader van de nieuwe Europese verordening met de AFM afronden.

De Europese crowdfundingverordening geldt sinds november 2021 voor dienstverleners die op een online platform opereren. Vergunningen zijn nodig voor financieringen tot 5 miljoen euro per project berekend over een periode van twaalf maanden. Projecten die zich bijvoorbeeld richten op het financieren van consumenten of goede doelen vallen buiten de reikwijdte van de verordening. De vergunning moet bij de AFM worden aangevraagd. In Nederland gold een overgangsperiode die afgelopen november eindigde.

Eis: accountantsverklaring

Maar de leden van de branchevereniging stuitten bij de voorbereidingen op de eis van een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening. ‘Voor crowdfinanceplatforms bestonden eerder – onder de ontheffing van de AFM – geen prudentiële vereisten en ook uit het jaarrekeningrecht volgt voor de omvang van betreffende platforms geen plicht van een goedkeurende accountantsverklaring.’

Voorstel geaccepteerd

Nu hebben de leden in onderling overleg een voorstel gemaakt voor een verklaring die door de accountant kan worden aangeleverd. ‘We hebben een open houding getroffen bij DNB en ook AFM’, zegt Jeroen ter Huurne, voorzitter van de branchevereniging. ‘Dit heeft tot deze voor alle partijen goede oplossing geleid.’ DNB heeft aangegeven dat de inhoud van de verklaring afdoende inzicht biedt in het voldoen aan de prudentiële waarborgen voor crowdfundingdienstverleners om daarmee DNB in staat te stellen tot een oordeel te komen bij de vergunningsaanvraag en gedurende het doorlopend toezicht. Een exemplaar van het model-accountantsrapport is op te vragen via loos@nederlandcrowdfunding.nl.