Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware

De accountants van Reanda uit Amsterdam werken al hun controleopdrachten nu gemakkelijk en efficiënt uit in Caseware Cloud. AUDIT+ is klaar voor gebruik!

Unieke positie

Op topografisch niveau lijken we misschien een postzegel, maar dat wil niet zeggen dat Nederland op de internationale markt niets voorstelt. Zo zijn er genoeg holdings die internationaal opereren en daarbij ook een afzetmarkt van betekenis hebben in Nederland. Precies dat inzicht had het jonge Amsterdamse accountancykantoor Reanda. Gerard Uijtendaal, partner bij Reanda, vertelt: “Vaak lijkt de Nederlandse tak van een internationale organisatie wat minder gewicht in de weegschaal te leggen. Ten opzichte van de veel grotere landen is dat ook zo, maar die grootte is natuurlijk relatief. De absolute cijfers van wat er in Nederland gebeurt, zijn zeer de moeite waard. Met Reanda duiken wij daarin. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we slimme auditsoftware nodig die ons efficiënt en intuïtief laat werken. Juist daarom waren we zo blij dat Caseware AUDIT+ op de markt bracht en dat wij er als eerste mee aan de slag mochten.”

Reanda neemt een unieke positie in binnen de accountancy. Gerard legt uit: “Onze organisatie van dertig mensen kent veertien verschillende nationaliteiten. Dat is niet ons streven, maar een logisch gevolg van onze strategie. Omdat wij onze blik op de internationale markt binnen Nederland richten, vinden hooggekwalificeerde en gemotiveerde professionals uit alle windstreken de weg naar Reanda. Onze mensen hebben behoefte aan een softwarepakket waarmee ze automatisch voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Wij wisten dat Caseware International al een mooie oplossing had in de cloud en we waren dan ook blij dat er een specifieke variant voor de Nederlandse markt werd gelanceerd, die ook nog eens in het Engels was. Zo kon heel Reanda ermee uit de voeten.”

Software op maat

Caseware maakt al langer deel uit van het applicatielandschap van Reanda. Gerard vervolgt: “Vroeger werkten we met de Audit Manager van Caseware. Dat systeem werkte prima, maar was in het Nederlands. Dat betekende dat we elke nieuwe versie moesten vertalen. Daarom waren we blij met de komst van AUDIT+, die in het Engels werkt en ook nog eens in de cloud draait. Als je het programma opent, word je direct meegenomen in de auditvragen die je kunt of moet stellen. Daarbij is het fijn dat het programma je juist niet dwingt om een checklist af te werken. Aan de hand van je expertise of behoefte kies je wat je opneemt of achterwege laat. Zo wordt de audit geen standaardverhaal, maar maatwerk. Wel zo prettig voor onze collega’s die vanuit hun eigen kunde willen werken.”

Samenwerking

Reanda en Caseware werken al jaren samen. “Op het internationale toneel hadden we geregeld contact met andere onderdelen van Caseware International,” zegt Gerard. “Zo leerden we ook de verschillende mogelijkheden kennen. Het mooie van Caseware is dat ze open staan voor input en feedback van hun klanten. Wij waren klaar voor een tool als AUDIT+ voor de Nederlandse markt, en Caseware ging het ontwikkelen. We werken echt samen als strategische sparringpartners. Onze propositie vraagt om specialistische software die we nodig hebben om relevant te blijven. Het gaat daarbij niet om innoveren om het innoveren, maar doen wat logisch is in een veranderende markt. Caseware ondersteunt ons daarbij.”

