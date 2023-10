De cloud is niet de toekomst, de cloud is nu

Op woensdag 28 juni vond de eerste editie van CwX plaats. Voorheen werd dit evenement ook georganiseerd, maar destijds onder de naam Caseware Open. CwX is de nieuwe internationale benaming, die wereldwijd door Caseware wordt gebruikt. Dit jaar is het thema ‘Explore the possibilities’ en staat het thema cloud centraal. Joost Ekkelboom, algemeen directeur van Caseware Nederland, vertelt tijdens CwX over ‘Caseware’s road to the cloud’. Waar begon het allemaal? Hoe staat de vlag er nu voor en wat betekent werken in de cloud voor accountantskantoren?

CEO David Osborne en CPO Scott Epstein vertelden eerder over wat Caseware Nederland betekent voor Caseware International en andersom. Caseware Nederland is nu onderdeel van de internationale Caseware familie. Door de samenwerking met Caseware International gaan de ontwikkelingen voor wat betreft de cloud-apps nog veel sneller. De internationale markt heeft al veel meer apps beschikbaar en door de samenwerking kunnen deze apps zomaar eens snel beschikbaar komen voor de Nederlandse markt.

Think global, act regional

‘Think global, act local’ was jarenlang de uitspraak die aansloot bij hoe Caseware in de cloud opereerde. “Ons platform is wereldwijd beschikbaar, maar we richten deze lokaal in; we passen onze software aan op de wensen van de klant.” Nu wordt er meer vanuit een regionaal perspectief gedacht. “Zo ontwikkelt Caseware Duitsland nu een ESG-app in de cloud. Wanneer zij er goed over nadenken en hun software baseren op Europese standaarden, zijn wij in staat om nog sneller een app aan te bieden dan dat we dat in het verleden konden.” Uiteraard werkt niet alleen Duitsland aan de ontwikkelingen van cloud-apps, maar ook andere landen zijn hier dagelijks mee bezig.

Soms is het lastig te benoemen wat er verandert als men er middenin zit. Er hebben namelijk heel veel veranderingen plaatsgevonden. Doordat alle ontwikkelingen door de overname van Caseware International zo snel gaan, besef je soms niet wat er allemaal verandert. “Zo sluiten we nu aan bij de ‘One-Caseware-gedachte’. We maken nu deel uit van een wereldwijde organisatie met allemaal hetzelfde doel. We streven ernaar om technologie aan te bieden als gereedschap om jullie nog beter te kunnen laten werken.” Voorheen werd dit gerealiseerd door 70 medewerkers in Apeldoorn, maar inmiddels werken 800 medewerkers over de hele wereld aan deze technologie.

Verandermanagement staat centraal

Joost Ekkelboom zoomde in op de Nederlandse markt. “Acht jaar geleden zei ik tegen voormalig directeur Richard Schiphorst: We denken dat Caseware Cloud iets heel moois kan worden, maar we konden ons destijds niet voorstellen welke impact het werken in de cloud zou hebben en welke waarde het zou opleveren. Nu weten we dit uiteraard wel en nu werkt ongeveer 60% van de accountantskantoren al in de cloud: full cloud of hybride.” Om een succesvolle overstap te maken naar de cloud is technologie volgens hem niet eens zo belangrijk. “De bereidheid te willen veranderen is vele malen belangrijker,” vervolgt Ekkelboom. Als accountantskantoor sta je waarschijnlijk vaker voor de uitdaging om veranderingen door te voeren. Niet iedereen heeft hetzelfde doel om te veranderen, maar voor de meeste accountantskantoren is efficiëntie een belangrijke achterliggende gedachte om de overstap te maken. Het stelt je kantoor in staat om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, de concurrent een stapje voor te zijn en groei te realiseren.

Waardecreatie

Omdat verandering impact heeft en de software van Caseware bijna alle documenttypen die in een accountantskantoor gebruikt worden kunnen ondersteunen met Caseware Cloud. Ekkelboom: “Ik krijg regelmatig de vraag: waarom zou ik de overstap moeten maken naar de cloud? Het gaat hartstikke goed met mijn bedrijf. De oude desktopsoftware van Caseware voldoet natuurlijk nog overal aan en werkt heel goed, maar betrokken zijn bij de nieuwste trends en ontwikkelingen zorgt ervoor dat je je eigen koers kunt bepalen.” Caseware Cloud maakt samenwerken veel makkelijker. Samenwerken binnen je kantoor, maar ook samenwerken met je klanten. De klant kan het werk van de accountant uit handen nemen.

Ekkelboom ziet een belangrijke ontwikkeling binnen accountantskantoren: waardecreatie. “Wanneer technologie je werk uit handen neemt, blijft er tijd over voor waardecreatie. Op welke manier kun je nog beter met je klanten samenwerken? Bijvoorbeeld door je te richten op advies of door andere vormen van dienstverlening aan te bieden.” Een voorbeeld van waardecreatie kan het verkrijgen van inzicht zijn. Zo kan de MONITOR+-app ervoor zorgen dat er iedere dag op een centrale plek inzicht is in wat de voortgang is van alle dossiers. In dit dashboard heb je inzicht in voortgang, kwaliteit en de status van de klant. Kortom, MONITOR+ zorgt voor een mooi overzicht in alle dagelijkse activiteiten van de klant. “Van start tot eind kunnen gegevens verwerkt worden in Caseware Cloud. Van klantacceptatie tot samenstellen en VPB-aangifte, van practice management tot audit. Vandaar de plusjes in de namen van de apps. Je kunt net zo lang apps blijven toevoegen aan je softwarelandschap, totdat jij precies alles hebt toegevoegd wat je nodig hebt.”

Heb jij jouw succesformule al samengesteld? Ben jij benieuwd wat Caseware voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.