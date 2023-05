Sdu en RSM bundelen krachten en lanceren samen ESG-trainingen

Sdu en RSM kondigen de samenwerking aan op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) trainingen.

RSM: ”Door deze samenwerking willen we onze steun verlenen aan de ontwikkeling van vaardigheden en kennis op het gebied van ESG voor bedrijven en individuen.” Al meer dan 100 jaar is RSM een vertrouwd gezicht bij vele ondernemingen in Nederland; met ruim 650 professionals.

Sdu is een dienstverlener die zich inzet voor professionals die werken met wet- en regelgeving. Sdu is onderdeel van het internationaal gerenommeerde familiebedrijf Lefebvre Sarrut.

De ESG-trainingen die worden aangeboden door RSM ESG Consulting samen met Sdu zijn ontworpen om bedrijven en professionals te helpen bij het begrijpen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën, het identificeren van risico’s en kansen, het verbeteren van hun ESG-rapportage en meer.

