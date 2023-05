Het geheim achter de groei van WePayroll en PHOCUS

De software van Nmbrs helpt salarisverwerkers om te groeien en hun dienstverlening steeds weer naar een hoger niveau te tillen. Twee klanten van het eerste uur, Roger Horz en Ralph Wilbers, vertellen over hun lange relatie met Nmbrs en de trends en ontwikkelingen die zij in de sector zien.

“Wij zijn al in 2009 met Nmbrs gestart”, vertelt Wilbers, eigenaar van de Eindhovense payroll provider WePayroll, over zijn kennismaking met het platform. “Ik was een half jaar eerder mijn bedrijf begonnen. We wilden graag in de cloud werken en gingen dus op zoek naar een online oplossing voor de salarisadministratie. Daarvoor heb ik bij twee bedrijven een offerte aangevraagd. En waar ik van de ene alle informatie op papier kreeg aangeleverd, stuurde Nmbrs het per mail inclusief een online demo. Toen was de keuze snel gemaakt.”

Horz, algemeen directeur bij PHOCUS, een HR- en salarisdienstverlener uit Woubrugge, kende Nmbrs-oprichter Michiel Chevalier al voordat die met het platform startte. Hij raakte meteen enthousiast toen Chevalier hem vertelde over zijn plannen met Nmbrs en koos ervoor om de salarisadministratie van PHOCUS op het platform onder te brengen. “We zagen Nmbrs als een new kid on the block met een frisse kijk op hoe je een gebruikersinterface kan inrichten. Dat paste helemaal bij onze ambitie om paperless en met de nieuwste software te gaan werken”, geeft Horz aan.

Ruim 5000 loonstroken

In de jaren die volgden, hebben zowel WePayroll als PHOCUS een flinke groei doorgemaakt. Inmiddels verwerken beide bedrijven ruim 5000 loonstroken. Wat is het geheim achter die groei? Wilbers prijst zich gelukkig dat hij via zijn oude werkgever Philips met een aantal grote klanten kon beginnen. “Ze gingen daar met andere software werken, waardoor bedrijven met minder dan 1200 werknemers eigenlijk te klein werden voor het businessmodel. Wij konden die partijen wél helpen en werden door de ervaring en expertise die we zo opdeden ook interessant voor vergelijkbare bedrijven. Dat zorgde voor een vliegende start.” Daarnaast gelooft Wilbers heilig in een persoonlijke aanpak en het belang van investeren in je netwerk. Horz ziet dat het belangrijk is om als bedrijf een gedegen visie te hebben op het voeren van een salarisadministratie. “Kennis, processen en de juiste software zijn hier leidend in”, zo geeft hij aan. Het enthousiaste team van PHOCUS doet de rest.

Ook het Nmbrs-platform heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van de twee bedrijven, zo beamen de ondernemers. Horz: “De betrouwbaarheid van de Nmbrs-omgeving en de snelheid waarmee het platform zich ontwikkelt, heeft enorm bijgedragen aan het leveren van diensten aan onze klanten en het vertrouwen dat zij ons geven.” Wilbers prijst met name de flexibiliteit van Nmbrs. “Bij andere systemen heb je vaak te maken met een nogal rigide volgorde waarop je gegevens moet invoeren voordat je een volgende stap kan zetten. Bij Nmbrs ben je daar veel vrijer in, wat enorm helpt bij het onboarden van verschillende soorten klanten. Als bepaalde informatie nog ontbreekt, kan je die later eenvoudig nog toevoegen. Dit zorgt ervoor dat je met je klanten kan meebewegen en met vertrouwen tegen ze kan zeggen: wij regelen dit voor jullie.”

Feedback van gebruikers cruciaal

Voor Nmbrs is de feedback van haar gebruikers cruciaal om het platform te verbeteren en de mogelijkheden nog beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk. Zeker voor langdurige klanten als PHOCUS en WePayroll geldt dan ook dat ze een wezenlijke rol hebben gespeeld bij de doorontwikkeling van Nmbrs. Zo denkt Wilbers dat Nmbrs veel aan zijn ervaring met grotere bedrijven met een complexe salarisadministratie heeft gehad. “Vanuit mijn netwerk hadden wij meerdere voormalig bedrijfsonderdelen van Philips in ons klantenbestand, waar bijvoorbeeld ook veel expats op de loonlijst stonden. Dat zorgt voor een bepaalde complexiteit, waar je de salarissoftware op moet aanpassen. Je merkte dat die feedback heel serieus werd opgepakt om de volwassenwording van het platform te versnellen. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking.”

Horz vertelt dat Nmbrs een paar jaar lang een specialist van PHOCUS heeft ingehuurd om openstaande tickets op te lossen. “Dat ging dan om productaanpassingen of wetgeving die het nodig maakte om voor bepaalde klanten een workaround te creëren. Wij konden daar met onze kennis en ervaring vanuit het vakgebied goed bij helpen. Het spreekt enorm voor Nmbrs dat ze zo transparant zijn en andere partijen bij het verbeteren van het platform durven te betrekken.”

Veranderende behoeftes van klanten

De groei die het Nmbrs-platform heeft doorgemaakt, loopt op veel punten synchroon aan de veranderende behoeftes van de klanten van bedrijven als PHOCUS en WePayroll. De software van Nmbrs helpt volgens Horz om aan die toegenomen verwachtingen te voldoen. “Dan gaat het om zaken als snelheid, nauwkeurigheid en het gemak waarmee je werkt. Maar bijvoorbeeld ook om de privacywetgeving van de AVG. Daar moeten we allemaal aan voldoen en de software speelt daar een belangrijke rol in. Van tweestapsverificatie tot IP-controle, dat is echt een vooruitgang.” Wilbers ziet met name een grote behoefte aan gebruiksvriendelijkheid. “Dat is een van de grootste pluspunten van Nmbrs. Wij geven nieuwe klanten vaak gewoon een inlog en het advies om het zelf eens uit te proberen en met eventuele vragen bij ons terug te komen. Vaak hoor je ze dan niet meer, omdat het systeem zo gebruiksvriendelijk werkt.”

Horz en Wilbers zijn van mening dat de automatiseringstrend in hun sector zich zal voortzetten. We zien dat HR- en salarisadministratie steeds meer in elkaar verweven raken en dat automatisering van deze processen steeds belangrijker wordt. Horz vermoedt dat een efficiënte HR- en salarisadministratie voor werkgevers een steeds belangrijker onderdeel van hun employer brand zal worden. “Zeker jongere generaties werknemers verwachten op hun werk dezelfde gebruiksvriendelijke ervaring die ze als consument meemaken, daar hoort een digitale en zoveel mogelijk geautomatiseerde HR- en salarisadministratie bij.”

Wilbers voorziet dat de toenemende automatisering ervoor zorgt dat de rol van bedrijven als de zijne steeds meer verandert. “In de sector roepen we al heel lang dat de salarisadministrateur steeds meer een salarisadviseur wordt. Die trend moeten we volgens mij omarmen. Steeds meer MKB-ondernemingen hebben behoefte aan HR-advies. Hierbij komt een belangrijke rol te liggen voor accountants, die de rol van adviseur op zich nemen. Met behulp van de juiste software kan deze rol van adviseur nog beter worden ingevuld. In het persoonlijke advies over complexe vraagstukken die je niet direct kan automatiseren, zit veel toegevoegde waarde.”

