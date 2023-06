Qwoater en PKIsigning bundelen krachten voor integratie voor digitale ondertekening van HR-documenten

Qwoater, een leverancier voor cloud-documentmanagement voor de accountancybranche, en PKIsigning, specialist op het gebied van digitale handtekeningen, kondigen een nieuwe samenwerking en software-integratie aan.

De samenwerking tussen Qwoater en PKIsigning breidt de mogelijkheden rondom digitaal tekenen van Qwoater verder uit. Naast het gebruik van haar standaard ondertekenoptie stelt de nieuwe integratie HR- , salaris, en samenstelprofessionals in staat om documenten snel en eenvoudig digitaal te ondertekenen via de oplossing van PKIsigning. Met deze software-integratie kunnen bedrijven – met behoud van de voorkeursoplossing van de klant voor digitaal ondertekenen – efficiënter werken, papiergebruik verminderen en de naleving van regelgeving op het gebied van gegevensbeveiliging verbeteren.

PKIsigning staat bekend om zijn geavanceerde digitale handtekeningtechnologie, die gebruikmaakt van Public Key Infrastructure (PKI) om een hoog niveau van vertrouwen en authenticiteit te bieden. Door deze technologie te integreren in de software van Qwoater, kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit het platform HR-documenten elektronisch ondertekenen met een veilige en Europees erkende handtekening (eIDAS).

Betrouwbare ondertekening

“Dit partnerschap met PKIsigning stelt ons in staat om onze klanten een nog completere documentoplossing te bieden”, aldus Ernesto Lopez Vega, directeur bij Qwoater. “Het digitaal ondertekenen van HR-documenten vraagt om een betrouwbare ondertekening. Soms wil een klant de PKIsigning omgeving gebruiken, dat kunnen we nu aanbieden.”

Mark Bisschop, partnermanager bij PKIsigning: “Dankzij de integratie kunnen we ook voldoen aan de toenemende vraag in het HR-domein. Qwoater is een vooruitstrevende partij met een duidelijke cloudstrategie, dat past goed. Daarnaast is de documentoplossing ook binnen de samenstelpraktijk van een accountants inzetbaar. In die markt zijn we goed vertegenwoordigd en vinden we elkaar ook.”

Voordelen

De integratie van PKIsigning in de cloud-documentsoftware van Qwoater biedt voordelen zoals meer betrouwbare en juridische geldigheid, want dankzij het gebruik van de technologie van PKIsigning kunnen digitale handtekeningen gezet worden op gekwalificeerd betrouwbaarheidsniveau, bijvoorbeeld voor arbeidsovereenkomsten. Ook levert het efficiëntie en tijdsbesparing op, omdat het digitale ondertekeningsproces de workflow versnelt, de afhankelijkheid van papier vermindert en administratieve taken minimaliseert.

De nieuwe software integratie is per direct beschikbaar.