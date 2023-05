Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases

De schokken in de wereldeconomie hebben invloed op het doen en laten van ondernemers. Maar er zijn lichtpuntjes, vertelt sectoreconoom Gerben Hieminga van ING Research.

Een gesprek met een klant gaat meestal niet direct over zaken als een financiering. Als zakelijk intermediair, zoals een accountant of financieel adviseur, praat je vooral ook met ondernemers over wat er speelt in hun bedrijf en in hun markt. Wat zijn de trends en ontwikkelingen op economisch gebied? En wat is de impact daarvan op hun onderneming?

Op die vragen gaat sectoreconoom Gerben Hieminga van ING Research in. Hoe staat de Nederlandse economie ervoor na de verschillende schokken die we hebben meegemaakt? We komen uit een periode van lockdowns, gevolgd door de energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne, de rente- en de inflatiecrisis en misschien krijgen we nog wat financiële onrust.

Schokken goed opgevangen

Nederland heeft die schokken tot nu toe goed opgevangen, vertelt Hieminga. Er was wel een dip, maar de koopkracht blijft nog op peil. Herstelpakketten zoals het energieprijsplafond, vooral gericht op de laagste inkomens, hebben hierbij geholpen. Daarnaast zijn de lonen en uitkeringen gestegen en hebben de rijkere huishoudens veel geld gespaard omdat ze tijdens de lockdowns minder konden uitgeven. Die spaartegoeden vinden nu hun weg naar de economie.

Nederland is zelfs de hardste groeier van de vijf grootste economieën in de Eurozone (naast Nederland zijn dat Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje). Van een recessie is volgens Hieminga in 2023 dan ook geen sprake. “Eerder een stagnatie. We verwachten dat de Nederlandse economie dit jaar 1,6 procent groeit.” De inflatie houdt ons ook bezig. We komen uit een periode van hoge inflatie, maar deze daalt nu flink. De energieprijzen zijn nog steeds twee tot drie keer zo hoog als vorig jaar, maar dragen nu negatief bij aan de inflatie.

Energietransitie: verduurzamen is de weg

Hét grote thema voor de langere termijn is verduurzaming, benadrukt Hieminga. Om de doelen van het kabinet te halen – uitstootreductie van ten minste 55 procent in 2030 – zijn er nog ingrijpende maatregelen nodig. Ondernemingen zullen moeten verduurzamen. Hieminga verwacht dat het aantal zakelijke financieringen voor verduurzaming zal toenemen. “Intermediairs zullen de komende tijd steeds meer groene businesscases van ondernemers op hun bureau krijgen.”

Arbeidsmarkt: lonen stijgen

De arbeidsmarkt blijft heel krap. Dat zien we ook terug in de loonontwikkeling. Bestaande cao’s bieden vaak een verhoging van 5 procent, terwijl sommige nieuwe cao’s bijna 7 procent erbij doen. Een record aantal mensen heeft een baan maar het aantal gewerkte uren per persoon blijft wat achter. Vooral jongeren vinden de balans tussen werk en privé een belangrijk issue. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zijn de meeste mensen niet bang om hun baan te verliezen. Bij eerdere recessies was dat meer een probleem, zodat huishoudens uit voorzorg gingen besparen.

Woningmarkt: minder transacties maar geen stilstand

De hypotheekrente is in het kielzog van de kapitaalmarktrente flink gestegen. De hogere rentes hebben impact op de woningmarkt. Die koelt duidelijk af. Vanaf de piek in juli 2022 tot halverwege 2024 gaat ING ervan uit dat de huizenprijzen met 10 procent dalen. De flinke rentestijging treft vooral de starters op de woningmarkt. Doorstromers worden minder hard geraakt, legt Hieminga uit. “Zij kunnen vaak via een ‘meeneemregeling’ de rentevoorwaarden van hun oude hypotheek gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning. Hierdoor komt hun aankoopbudget vaak tientallen duizenden euro’s hoger uit in vergelijking tot de geadverteerde rentetarieven.”

Overnames: minder deals maar geen malaise

Bedrijven houden ondertussen nog goed stand. Er zijn nog steeds veel ondernemers die een bedrijf starten. Het aantal faillissementen stijgt licht, maar het niveau is nog erg laag. Hieminga: “Op de overnamemarkt zijn de dealvolumes nog hoog. We gaan wel uit van een kentering in het aantal verkooptransacties, maar we verwachten zeker geen malaise zoals we die eerder hebben gezien.”

Wil je weten wat ING voor jou kan betekenen?

Zakelijk intermediairs kunnen bij ING altijd terecht om te sparren over de financieringsoplossingen voor verduurzaming. Bekijk hier wat we voor jou kunnen betekenen. Of geef je op voor onze nieuwsbrief door een een e-mail naar intermediairzakelijk@ing.nl te sturen. Je ontvangt dan tweemaandelijks onze nieuwsbrief.