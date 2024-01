Consumenten en transporteurs honderden miljoenen duurder uit door prijsbeleid benzinepompen

Doordat olieprijsstijgingen door pomphouders een stuk sneller worden doorberekend in de benzineprijs dan olieprijsdalingen, betalen de op fossiele brandstof rijdende consument en transportondernemer ongeveer 3,6 cent per liter benzine te veel. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit recent onderzoek. In totaal lijden automobilisten een kleine 200 miljoen euro schade door het tactische prijsbeleid.

Het FD schrijft over het onderzoek, dat deze week pas naar buiten komt in economenblad ESB. Volgens de ACM is de consument zelf voor een deel schuld aan het eigen nadeel, omdat die er ten onrechte op vertrouwt dat de benzineprijzen per pomp weinig schelen en dus niet naar de goedkoopste aanbieder zoekt. Dat geeft pomphouders vrij spel. Een oplossing zou zijn om pomphouders te verplichten hun benzineprijzen automatisch digitaal te openbaren, bijvoorbeeld op een digitaal platform. Duitsland kent al zo’n hulpmiddel.

Stilzwijgende samenspanning

De ACM sluit daarnaast niet uit dat pomphouders elkaars prijzen in de gaten houden en daarmee stilzwijgend samenspannen. ‘Daarbij wordt de pomphouder mogelijk geholpen door het systeem van openbare adviesprijzen. Een olieprijsstijging wordt dan liever te veel dan te weinig in de pompprijs doorgerekend. Bij dalingen van de olieprijs gaat de pomphouder ook aan de veilige kant zitten en rekent juist niet de volledige daling door in de benzineprijs.’ De prijsmechanismen op de brandstofmarkt vallen buiten het huidige mededingingstoezicht. ‘Bij stilzwijgende collusie is er geen sprake van een afspraak of overeenkomst en het valt daarom niet onder het kartelverbod.’

De totale olieketen kan ook een oorzaak zijn voor het ongelijke prijsbeleid: gaat de olieproductie omhoog, dan gaat de prijs vanwege verwerkingsproblemen niet meteen omlaag, maar andersom is een halvering van de productie wel meteen zichtbaar aan de pomp.

De ACM, die aangeeft dat voor diesel waarschijnlijk dezelfde mechanismen werken, denkt dat de inzichten ook helpen bij elektrisch laden, omdat bij laadpalen is niet altijd duidelijk is wat het tarief is.

Bron: FD