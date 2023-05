Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?

Je zat even niet op te letten en klikt per ongeluk op een link in een onbetrouwbare e-mail of WhatsApp bericht. Wat moet je nu doen?

Wat is phishing?

Bij phishing (het ‘vissen’ naar belangrijke informatie) sturen oplichters je een bericht via sms, whatsapp of e-mail waarbij het lijkt alsof deze afkomstig is van een organisatie of persoon die jij kent. Je krijgt bijvoorbeeld een e-mail die van een collega of jouw bank lijkt te komen. In de mail wordt vaak gevraagd om extra informatie. Je wordt verwezen naar een website waar je deze in kunt vullen. Met deze gegevens kunnen de oplichters vervolgens zelf inloggen bij jouw bank om geld over te maken.

Voer direct een virusscan uit

Heb je per ongeluk op een verdachte link geklikt? Maar nog geen gegevens gedeeld of ingevuld? Dan kan het zijn dat er een virus of malware op je computer, tablet of telefoon is gezet. Sluit de website en rapporteer deze. Voer daarna direct een virusscan uit, zodat eventuele malware direct gedetecteerd en verwijderd kan worden.

Geen gegevens ingevuld? Geen paniek

Zolang je nog geen gegevens hebt ingevuld is er nog geen reden voor paniek. Zonder deze informatie kunnen hackers nooit zomaar inloggen bij je bank of social accounts. Wel kan er dus onzichtbaar iets geïnstalleerd zijn op je computer. Om te voorkomen dat dit voor problemen gaat zorgen voer je direct een scan uit met je virusscanner. Zorg er altijd voor dat je virusscanner is bijgewerkt naar de laatste versie.

Op phishing link geklikt en gegevens ingevuld

Heb je op een phishing link geklikt en daarna gegevens ingevuld op deze website? Dan is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen:

Neem direct contact op met je bank om betaalpassen en creditcards te blokkeren; Pas direct je belangrijke wachtwoorden aan zoals die van je bank en e-mail; Informeer je omgeving dat ze geen vreemde e-mails of berichten van jou moeten openen; Laat je virusscanner een uitgebreide scan uitvoeren; Informeer je IT-beheerder zodat deze een uitgebreidere controle van je laptop of het bedrijfsnetwerk kan uitvoeren; Doe aangifte bij de politie: 0800 – 8844.

Phishing voorkomen

Elke maand worden er honderdduizenden van dit soort berichten verstuurd. Soms kun je zelfs amper zien dat het om een phishingmail gaat. Er zijn wel dingen waar je op kunt letten, zoals het adres van de website. Lees in dit artikel hoe je phishing kunt voorkomen.

Phishing websites automatisch blokkeren

Maak je gebruik van KPN EEN MKB Internet? Dan worden phishing links automatisch geblokkeerd als je de functie ‘Extra Veilig Internet’ hebt geactiveerd. Dit is een web- en DNS-filter dat websites die als onbetrouwbaar zijn aangemerkt automatisch blokkeert. Je kunt Extra Veilig Internet activeren via MijnKPN Zakelijk.

